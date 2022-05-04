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В оккупированном Бердянске на сторону врага не перешел ни один представитель местной власти
В оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области ни один руководитель местных органов власти, бюджетных учреждений или коммунальных предприятий не перешел на сторону оккупантов.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
По данным официальных городских властей курортного города, в Бердянске не перешел на сторону оккупанта ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия.
Ни один из руководителей городских властей не работает в так называемой "мерии города".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Фейковая "новая власть" состоит из дворников, кладовщиков, уборщиков, слесарей и других специалистов "широкого профиля".
"Депутаты городского совета, при невозможности работать сессионно и принимать решения, работают как волонтеры. Мы знаем, чем занимается каждый представитель бердянской власти. У нас по большинству из них вопросов нет. Неизвестно, чем занимается один депутат городского совета от ОПЗЖ. Оценку его действиям предоставят соответствующие органы", - говорится в сообщении городских властей.
Напомним, коллаборант Александра Сауленко, которого оккупационные войска назначили "мэром" Бердянска, ранее был осужден за педофилию.
"Заместителем" главы оккупационной администрации города назначили дворника, а "руководителем" РАГСа — уборщицу.
По состоянию на 4 мая в Бердянске нет мобильной связи и интернета уже 3 дня.
Напомним, российские оккупанты зашли в Бердянск 27 февраля. С тех пор город живет в условиях оккупации.
Как сообщают местные жители, российские войска требуют от местных предпринимателей платить им 30% прибыли за возможность работать. Такие требования оккупанты выдвигают и в других городах Запорожской области: Мелитополе, Енергодаре, Токмаке.