В оккупированном Бердянске на сторону врага не перешел ни один представитель местной власти

В оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области ни один руководитель местных органов власти, бюджетных учреждений или коммунальных предприятий не перешел на сторону оккупантов.

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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

По данным официальных городских властей курортного города, в Бердянске не перешел на сторону оккупанта ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия.

Ни один из руководителей городских властей не работает в так называемой "мерии города".

Фейковая "новая власть" состоит из дворников, кладовщиков, уборщиков, слесарей и других специалистов "широкого профиля".

"Депутаты городского совета, при невозможности работать сессионно и принимать решения, работают как волонтеры. Мы знаем, чем занимается каждый представитель бердянской власти. У нас по большинству из них вопросов нет. Неизвестно, чем занимается один депутат городского совета от ОПЗЖ. Оценку его действиям предоставят соответствующие органы", - говорится в сообщении городских властей.

Напомним, коллаборант Александра Сауленко, которого оккупационные войска назначили "мэром" Бердянска, ранее был осужден за педофилию.

"Заместителем" главы оккупационной администрации города назначили дворника, а "руководителем" РАГСа — уборщицу.

По состоянию на 4 мая в Бердянске нет мобильной связи и интернета уже 3 дня.

Напомним, российские оккупанты зашли в Бердянск 27 февраля. С тех пор город живет в условиях оккупации.

Как сообщают местные жители, российские войска требуют от местных предпринимателей платить им 30% прибыли за возможность работать. Такие требования оккупанты выдвигают и в других городах Запорожской области: Мелитополе, Енергодаре, Токмаке.