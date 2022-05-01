Мэра Бурыни и его зама подозревают в коллаборационизме во время российской оккупации, чиновники задержаны

Правоохранители сообщили задержанным главе Бурынской городской общины Сумской области, его заместителю и депутату горсовета подозрение в сотрудничестве с российскими оккупационными силами. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Чиновникам вменяют части 4 и 6 недавно введенной статьи 111-1 Уголовного кодекса (передача материальных ресурсов оккупационным структурам, а также проведение информационной деятельности в сотрудничестве с оккупантами, направленной на поддержку государства-агрессора, при отсутствии признаков государственной измены).

Расследование ведут следователи Подольского управления полиции Киева при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, процессуальное руководство осуществляет Подольская окружная прокуратура столицы.

Согласно материалам дела, указанные лица во время оккупации вооруженными формированиями России территории Бурынской общины согласились на сотрудничество с государством-агрессором.

"Организовавшись в устойчивое объединение, подозреваемые осуществляли информационную деятельность, направленную на поддержку действий государства-агрессора, и обеспечивали его вооруженные формирования жильем, горючим и продуктами питания", - сказано в сообщении.

В настоящее время указанные лица задержаны, решается вопрос об избрании им мер пресечения. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Задержанным грозит лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Отметим, что Ладуха впервые стал мэром Бурыни в ноябре 2017 года. На очередных местных выборах, проведенных после админреформы в октябре 2020 года, он снова был избран главой Бурынской городской общины. Он баллотировался от партии "Батькивщина" и набрал 52% голосов, опередив кандидата от "Слуги народа" Ивана Рябоконя.

Однако Ладуха заявление о регистрации его на должность городского головы подал невовремя - 4 декабря 2021 года, то есть на 29-й день после установления результатов выборов при отведенном на это сроке в 20 дней.

Иван Рябоконь обжаловал признание Ладухи мэром, однако сперва Сумской окружной административный суд ему 5 апреля 2021 года отказал, и лишь затем иск был удовлетворен 27 июля Вторым апелляционным админсудом. Тот признал Ладуху отказавшимся от мэрства и назначил новые выборы на 26 сентября. Однако горсовет не выделил деньги на их проведение, и в итоге они не состоялись.

10 ноября Сумской окружной админсуд принял новое решение, предусмотрев новые выборы мэра 27 марта 2022 года. Однако 24 февраля в Украине было введено военное положение из-за российского военного вторжения, во время которого проводить выборы нельзя. Таким образом, статус Ладухи остается по крайней мере спорной.

Исполняющим обязанности мэра Бурыни является секретарь горсовета Евгений Рябоконь. При этом в сообщении прокуратуры речь идет именно о "городском голове", а к нему прикреплена фотография Ладухи с размытым лицом.

Напомним также, что накануне также было сообщено о задержании и объявлении о подозрении в госизмене мэру другого города в Конотопском районе Сумской области - Середины-Буды.