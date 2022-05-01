Мера Бурині та його заступника підозрюють у колабораціонізмі під час російської окупації, чиновників затримано

Правоохоронці повідомили затриманим голові Буринської міської громади Сумської області, його заступнику та депутату міськради про підозру у співпраці з російськими окупаційними силами. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Чиновникам інкримінують частини 4 і 6 нещодавно введеної статті 111-1 Кримінального кодексу (передача матеріальних ресурсів окупаційним структурам, а також ведення інформаційної діяльності у співпраці з окупантами, спрямованої на підтримку держави-агресора, за відсутності ознак державної зради).

Розслідування проводять слідчі Подільського управління поліції Києва при оперативному супроводі Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, процесуальне керівництво здійснює Подільська окружна прокуратура столиці.

Згідно з матеріалами справи, зазначені особи під час окупації збройними формуваннями Росії території Буринської громади погодилися на співпрацю з державою-агресором.

"Зорганізувавшись у стійке об’єднання, підозрювані здійснювали інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку дій держави-агресора, та забезпечували її збройні формування житлом, пальним та продуктами харчування", - сказано у повідомленні.

Наразі зазначені особи затримані, вирішується питання про обрання ним запобіжних заходів. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Затриманим загрожує позбавлення волі строком від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Зазначимо, що Ладуха став мером Бурини у листопаді 2017 року. На чергових місцевих виборах, проведених після адмінреформи у жовтні 2020 року, його знову було обрано головою Буринської міської громади. Він балотувався від партії "Батьківщина" та набрав 52% голосів, випередивши кандидата від "Слуги народу" Івана Рябоконя.

Проте Ладуха заяву про реєстрацію його на посаду міського голови подав невчасно – 4 грудня 2021 року, тобто на 29-й день після встановлення результатів виборів, при відведеному на це терміні у 20 днів.

Іван Рябоконь оскаржив визнання Ладухи мером, однак спочатку Сумський окружний адміністративний суд йому 5 квітня 2021 року відмовив, і лише потім позов був задоволений 27 липня Другим апеляційним адмінсудом. Той визнав Ладуху таким, що відмовився від мерства, і призначив нові вибори на 26 вересня. Проте міськрада не виділила гроші на їхнє проведення, і в результаті вони не відбулися.

10 листопада Сумський окружний адмінсуд ухвалив нове рішення, передбачивши нові вибори мера 27 березня 2022 року. Проте 24 лютого в Україні було запроваджено військовий стан через російське військове вторгнення, під час якого проводити вибори не можна. Таким чином, статус Ладухи залишається принаймні спірним.

Виконувачем же обов'язків мера Бурини є секретар міськради Євген Рябоконь. При цьому в повідомленні прокуратури йдеться саме про "міського голову", а до нього прикріплено фотографію Ладухи з розмитим обличчям.

Нагадаємо також, що напередодні також було повідомлено про затримання та оголошення про підозру в держзраді меру іншого міста у Конотопському районі Сумської області - Середини-Буди.