Мера окупованого Росією Вовчанська запідозрили у держзраді

Слідчі управління Служби безпеки України у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про Вовчанському міському голові Анатолію Степанцю про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу).

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє обласна прокуратура, Степанець був присутній на заході 3 червня у Куп'янську, на якому була створена так звана "тимчасова цивільна адміністрація Харківської області", яка виконує функції законодавчої і виконавчої влади на окупованих територіях регіону.

Учасниками цього заходу стали вісім осіб, яким 8 червня було заочно повідомлено про підозру. При цьому в прокуратурі зазначають, що Вовчанський міський голова "перейшов на бік РФ, підтримав створення незаконного органу та добровільно брав участь у його діяльності".

Нагадаємо також, що деякі учасники вказаного заходу отримали підозри вже не перший раз. Зокрема, вова йде про Владислава Соколова, який очолив місцеву російську окупаційну адміністрацію в Ізюмі, а також Геннадій Мацегора, який був першим українським мером, спійманим на допомозі окупантам.

Крім того, у держзраді підозрюють і заступницю начальника Куп'янського райвідділу поліції Наталю Шевченко, яка разом із Мацегорою пішла на співпрацю з російськими військовими

Зазначимо, що Степанець, так само як і Мацегора, на останніх місцевих виборах балотувався у мери від партії "Опозиційна платформа - За життя". Міністерство юстиції наразі ініціювало її заборону, і відповідне засідання суду має відбутися в четвер, 16 червня. Додамо, що від цієї ж політсили балотувався і підозрюваний у держзраді мер Святогірська Донецької області Володимир Бандура.