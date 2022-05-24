Суд відкрив провадження щодо заборони проросійських партій: коли перші засідання

Восьмий апеляційний адміністративний суд 23 травня відкрив провадження у низці справ про заборону діяльності політичних партій, яких керівництво України вважає проросійськими.

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Про це повідомляє Міністерство юстиції. Так, відкрито провадження щодо заборони Соціалістичної партії України, "Блоку Володимира Сальдо", "Союзу лівих сил", "Опозиційної платформи - За життя", Прогресивної соціалістичної партії України, Партії Шарія, партій "Опозиційний блок", "Наші", "Соціалісти" ", "Держава" та "Ліва опозиція" .

Останнім восьми партіям в якості забезпечення позовів Мін'юсту суд також заборонив до винесення рішень по суті здійснювати фінансові операції, а банкам наказав не проводити видаткові операції цих політсил. Також суд заборонив перереєструвати офіс ПСПУ на вулиці Хрещатик, 42-А в Києві.

При цьому в прес-службі самого суду стверджують, що згадана заборона застосована не до "Опблоку", а до ОПЗЖ. Також наголошується, що Нацагентству із запобігання корупції заборонено до набрання рішенням по суті законної сили перераховувати ОПЗЖ бюджетні кошти для ведення нею статутної діяльності.

Дата засідання у справі призначена поки що тільки щодо "Опоблоку" - 8 червня о 14:00 у залі №1, ОПЗЖ - 16 червня о 10:00 у тому ж залі, "Лівий опозиції" - того ж дня о 12:00, а також Партії Шарія - о 14.00. Адреса суду: Львів, вулиця Саксаганського, 13.

Крім того, суд відкрив провадження у справі про заборону партії "Справедливості та розвитку", яка не згадувалася у рішенні влади про зупинення діяльності на період воєнного стану, проте ліквідувати яку серед інших партій все ж таки захотів Мін'юст.

Нагадаємо, що 18 березня Рада національної безпеки і оборони прийняла, а президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про призупинення на період воєнного стану будь-якої діяльності вищезгаданих партій. Міністерству юстиції було доручено негайно вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності цих політсил.

Зазначимо також, що Верховна Рада 3 квітня прийняла в цілому законопроект №7172-1, який передбачає прискорений розгляд судами питань про заборону партій, а також конфіскацію всього їхнього майна після такої заборони. У середині травня закон підписав і Зеленський.

Джерело фото: ua.depositphotos.com