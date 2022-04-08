90% українців підтримують позбавлення мандатів депутатів від проросійських партій, 86% – їхню заборону

90% українців підтримують гіпотетичне позбавлення мандатів депутатів від проросійських партій, 4% виступають проти, 4% ставляться до цього питання байдуже, а 2% не змогли висловитися з цього приводу. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6 квітня.

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Зокрема, на заході України такий крок підтримують 97%, у центрі – 92%, на півдні та сході – по 83% респондентів. Серед молоді до 35 років "за" висловилися 90%, серед осіб 36-50 років – 92%, а серед тих, кому більше 50 років – 89%.

Крім того, опитування показало, що заборону проросійських партій в Україні підтримує 86% респондентів, а 8% висловилися проти цього. Ще близько 4%, знову ж таки, заявили, що їм байдуже, а близько 2% не визначилися з відповіддю.

У західних регіонах країни таку заборону підтримують 94%, у центральних – 88%, у південних – 82%, у східних (Харківська область та Донбас) – 73%. Серед молодих респондентів за це виступають 84%, серед літніх – 85%, а от громадяни 36-50 років і в цьому питанні найрадикальніші: серед них прихильників заборони 91%.

Опитування було проведене серед 1200 респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з вірогідністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Водночас у питанні "Рейтингу", яке задавалося респондентам, не уточнюється, чи стосується воно законодавчої заборони партій за певними ознаками чи судової заборони якихось конкретних існуючих політсил.

Нагадаємо, що 28 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №7172-1, який передбачає прискорений розгляд судами питань про заборону партій, а також конфіскацію всього їхнього майна після такої заборони.

Зазначимо, що 18 березня Рада національної безпеки та оборони прийняла, а президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про призупинення на період воєнного стану будь-якої діяльності низки партій. Міністерству юстиції було доручено негайно вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності цих партій.

Такими політсилами визначені "Опозиційна платформа - За життя", Партія Шарія, "Держава", "Ліва опозиція", Прогресивна соціалістична партія України, "Союз лівих сил", Соціалістична партія України, "Соціалісти", "Опозиційний блок", "Наші" та "Блок Володимира Сальдо".

ОПЗЖ при цьому є парламентською партією і має другу за чисельністю фракцію в Раді. Також ця політсила посіла третє місце за кількістю голосів на виборах як обласних, так і районних рад та рад місцевих громад у жовтні 2020 року. Сумарно партія має у радах різного рівня 3,4 тисяч депутатів.

Серед непарламентських партій із наведеного списку представництво у низці місцевих рад трьох рівнів мають Партія Шарія, "Оппоблок" та "Блок Володимира Сальдо" (остання лише на Херсонщині). Зазначимо, що засновник останньої – колишній мер Херсона Сальдо – взяв участь у вкрай нечисленній акції на підтримку російської окупації, проведеної в окупованому облцентрі 13 березня.

Крім того, за підсумками виборів-2020 у двох місцевих радах (Южне, Зеленодольськ) виявилася представленою партія "Наші", а ще в трьох (Геничеськ, Коростень, селище Березнегувате) - "Ліва опозиція".