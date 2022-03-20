РНБО заблокувала діяльність ОПЗЖ та інших проросійських партій

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) вирішила призупинити на час воєнного стану діяльність низки політичних партій, яких підозрюють у зв'язках із державою-агресором.

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Про це у ніч з суботи на неділю у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"З огляду на повномасштабну війну, розв'язану Російською Федерацією, та зв'язки деяких політичних структур із цією державою, зупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на період дії воєнного стану, а саме – "Опозиційної платформи – за життя!", Партії Шарія, "Наші", "Опозиційного блоку", "Лівої опозиції", "Союзу лівих сил", "Держава", Прогресивно-соціалістичної партії, Соціалістичної партії, Партії соціалістів, Блоку Володимира Сальдо", – заявив глава держави.

За словами Зеленського, Міністерству юстиції доручено негайно вжити вичерпних заходів щодо заборони діяльності цих політичних партій.

"Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи колаборацію, не матиме успіху, а отримає жорстку відповідь", – наголосив президент.

Нагадаємо, у лютому поточного року Рада національної безпеки та оборони України під час виїзного засідання у Харкові ухвалила рішення запровадити санкції проти низки компаній на 5 років.

Зокрема, під обмеження потрапив телеканал "Наш", компанії "Наша Прага" (канал "Максі-ТВ"), "Наш 365" (канал "НАШ") та їхня материнська компанія, а також московська компанія "Вітрина ТВ", яка надає послуги трансляції російських телеканалів.

Раніше YouTube заблокував акаунти телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive, створених на базі закритих "112 Україна", NewsOne та ZIК.

В Україні "112 Україна", NewsOne та ZIK були відключені від телемовлення 2 лютого, через кілька годин після публікації указу Зеленського про запровадження санкцій проти них та їхнього власника — нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.