ДБР під час обшуків знайшло зброю у трьох нардепів від ОПЗЖ

Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у низки депутатів Верховної Ради з фракції "Опозиційна платформа – За життя", знайшовши, зокрема, зброю.

Як йдеться у повідомленні відомства, у Вадима Рабиновича вилучено серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах, у Віктора Чорного – дві гранати (Ф-1 та РГД-5), а у Олега Волошина знайшли серед іншого пістолет.

Слідчі дії проводились у рамках розслідування неправомірних дій представників правоохоронних органів, які надали певним особам, включаючи нардепів, допомогу у незаконному перетині українського кордону.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що голова політради партії ОПЗЖ і депутат Ради Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту незабаром після російського військового вторгнення в Україну.

У свою чергу інший нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива на початку березня отримав підозру за низкою статей, включаючи держзраду. Відомо, що він втік до Росії, звідки продовжує вести публічну діяльність, зокрема виступаючи на російському телебаченні. Зокрема, напередодні він закликав ліквідувати українського президента Володимира Зеленського та його оточення, розглядаючи українську владу як терористичну організацію. 10 березня український суд заочно заарештував Киву, після чого ДБР вирішило оголосити його у міжнародний розшук.