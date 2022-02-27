Голова політради «Опозиційної платформи-За життя» Віктор Медведчук втік із-під домашнього арешту. Інформація про можливу втечу політика з'явилася ще 21 лютого.

В Офісі генпрокурора виданню DT.UA підтвердили цю інформацію. Поки що неофіційно.

Видання пише, що Генпрокоратура доручила Нацполіції перевірити наявність Віктора Медведчука на адресу, де він перебуває під домашнім арештом.

Нацполіція виконала доручення: Медведчука на місці не було.

Достовірність цієї інформації виданню неофіційно підтвердив один із непрофільних заступників генпрокурора. Оскільки він не має процесуального відношення до справи Медведчука, він відмовився дати офіційний коментар.

Інформація про те, що Медведчук може втекти, з'явилася ще 21 лютого, коли до будинку політика під'їхали кілька автомобілів та намиста, в які почали вантажити майно. Тоді правоохоронці приїхали протягом 30 хвилин, заблокували прилеглі вулиці та почали обшукувати автомобілі.

Цю інформацію підтвердив радник голови МВС Антон Геращенко.

"Перевірив. Підтверджую. Медведчук втік з-під домашнього арешту. Коли переможемо, знайдемо того суддю, який ухвалив зняти з нього браслет і ТРО Києва поговорить з ним до душі", - зазначив Геращенко.

Він зазначив, що зі зрадником Медведчуком буде складніше, якщо його зараз не спіймати, то свій залишок життя він проведе до РФ разом із Януковичем.

"До речі, Медведчук - точно знав, що буде повномасштабне вторгнення, і тому Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь", - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив депутату Медведчуку домашній арешт на два місяці.

Нардепу від ОПЗЖ повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 111, а також частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу (державна зрада та створення терористичної організації, вчинені за попередньою змовою групою осіб).