Суд продлил домашний арест Медведчуку до начала марта

Печерский районный суд Киева 10 января продлил депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку домашний арест на два месяца. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях его коллега по фракции Ренат Кузьмин.

"Судья Печерского суда Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать шести месяцев. Как думаете, он это сделал потому, что является заместителем председателя суда и боится потерять "хлебную" должность, или потому, что его сын работает в ГБР, которое по приказу Банковой фабрикует дело Медведчука?" — написал нардеп.

По его мнению, в данной ситуации судья должен был если не отказать в продлении срока домашнего ареста, то хотя бы взять самоотвод и не рассматривать этот вопрос лично.

"Кстати, прокуроры Генпрокуратуры в этот позорный судебный процесс не явились, а послали вместо себя подчиненных из районной прокуратуры, что также является незаконным. Но не для Белоцерковца", — указал Кузьмин.

Напомним, что Медведчуку 8 октября было сообщено о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111, а также части 2 статьи 28 и части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (государственная измена и создание террористической организации, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

По мнению следствия, именно так следует трактовать то, что нынешний нардеп от ОПЗЖ в 2014-2015 годах курировал схему поставок угля с не подконтрольных территорий Украины на подконтрольные, согласовывая соответствующие вопросы с тогдашним руководством Украины и официальными лицами России. Медведчука по этому делу отправили под домашний арест.

Подозрение по этим же статьям было предъявлено бизнесмену Сергею Кузяре, обеспечивавшему организацию поставок угля и контролировавшему оплату за него. Однако он, в отличие от Медведчука, был помещен под арест в СИЗО после того, как был задержан в Турции.

После Кузяры и Медведчука подозрения по этому же делу получили бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, а затем и пятый президент Украины, ныне депутат Рады от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, который сразу же улетел за границу и не вернулся до сих пор, хотя и обещает сделать это в ближайшие дни. Прокуратура, отметим, требует ареста нардепа. Демчишина также уже доставили бы в суд и арестовали, однако он скрывается за рубежом.

При этом Медведчук ранее находился под домашним арестом по другому делу: в мае ему и его соратнику Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Речь идет о передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через ООО "Новые проекты", аффилированное с Медведчуком и имевшее с 2012 года спецразрешение на пользование недрами. Переоформление участка, по данным следствия, происходило при участии Козака. Последний, однако, будучи также депутатом Рады, по данным СБУ, сбежал в Россию.

После истечения предельных шести месяцев домашнего ареста по этому делу прокуратура перестала требовать продолжения этой меры пресечения, которую заменили на личное обязательство. Сторона же Медведчука считает, что срок домашнего ареста, который фактически остается непрерывным, следует рассматривать суммарно для обоих дел, по которым он проходит подозреваемым.