Суд разрешил задержать сбежавшего из Украины экс-министра энергетики Демчишина

Печерский районный суд Киева разрешил задержание бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина для его привода в суд с целью рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее постановление суда от 25 ноября было обнародовано в Едином госреестре судебных решений, передает "Интерфакс-Украина". В случае поимки Демчишин должен быть в течение 36 часов или освобожден, или доставлен к следственному судье. Постановление останется действительным в течение шести месяцев с даты принятия.

Хотя имена подозреваемых в реестре судебных решений не публикуются, в данном решении отмечается, что фигурант 2 декабря 2014 года вступил в должность министра энергетики, что однозначно указывает на Демчишина.

Известно, что сейчас бывший украинский чиновник скрывается за границей. О подозрении ему сообщили 12 ноября путем вручения сообщения жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства, вручения сообщения взрослому родственнику, а также направления его по почте на последние известные адреса регистрации и проживания. Сам подозреваемый четыре раза вызывался на допрос к следователю, но предсказуемо не явился.

Таким образом, учитывая, что Демчишин скрывается от органа досудебного расследования, следственный судья пришел к выводу о наличии оснований для его задержания, если он все же объявится.

Напомним, что экс-министру вменяют часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической организации, участие в ней или содействие ей, совершенное по предварительному сговору).

По данным следствия, после назначения подозреваемого министром он был привлечен высшим политическим руководством государства к заключению соглашений на поставку угля с неподконтрольных территорий Донбасса по схемам, которые курировал Виктор Медведчук, ныне являющийся депутатом Верховной Рады и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Самому Медведчуку было сообщено о подозрении по этому делу еще в начале октября, а в сентябре подозрение получил донецкий бизнесмен Сергей Кузяра. Обоим вменяют содействие терроризму и госизмену. Последнего следствие считает посредником в курировавшейся Медведчуком схеме. По данным СБУ, он пытался сбежать из страны, но был пойман в Турции, возвращен в Украину и заключен в СИЗО. Медведчука же суд отправил под домашний арест.

Более того, в СБУ пообещали отработать версию о причастности к схеме поставок угля с неподконтрольной части Донбасса непосредственно тогдашнего президента Петра Порошенко, на которого намекает фабула подозрений фигурантам дела, а также бывшей тогда главой Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.