"Угольное" дело Медведчука: Суд отказался отправлять нардепа в СИЗО

Печерский районный суд Киева избрал депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 7 декабря по делу об организации поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса на подконтрольную территорию, в рамках которого политику объявили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров Офиса генпрокурора, которые просили о мере пресечения в виде ареста с альтернативой выхода под залог в 1 млрд грн.

При этом срок такой меры пресечения предлагалось установить "в пределах срока досудебного расследования, то есть до 19 ноября 2021 года".

Перед началом заседания Виктор Медведчук заявил, что данное уголовное дело было собрано за несколько дней.

"Власть таким образом хочет перекрыть офшорный скандал, власть хочет скрыть коррупцию в команде президента. Зеленский этим делом хочет отвлечь внимание о непосильных тарифах для населения. В стране нет мира и есть больные проблемы социального характера, которые власть пытается скрыть", — заявил Медведчук.

Также он прокомментировал назначение упомянутой суммы залога, дав понять, что не будет пытаться ее где-то найти.

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"Власть ввела в отношении меня и моей супруги незаконные санкции, которыми заблокировала все мои активы. Сейчас же власть выставляет залог в размере 1 млрд гривен, зная, что он не будет уплачен, а значит меня можно будет отправить за решетку", — заявил Медведчук.

Напомним, Медведчуку 8 октября было сообщено о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111, а также части 2 статьи 28 и части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (государственная измена и создание террористической организации, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

По мнению следствия, именно так следует трактовать то, что нынешний нардеп от ОПЗЖ в 2014-2015 годах курировал схему поставок угля с не подконтрольных территорий Украины на подконтрольные, согласовывая соответствующие вопросы с тогдашним руководством Украины и официальными лицами России.

Как сообщила на брифинге о подозрении Медведчуку Венедиктова, в сентябре подозрение по этим же статьям было предъявлено бизнесмену Сергею Кузяре, обеспечивавшему организацию поставок угля и контролировавшему оплату за него. На сегодняшний день он находится под арестом в СИЗО.

Отметим также, что с 13 мая Медведчук находится под домашним арестом по делу, где ему также вменяют госизмену, а также покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму.