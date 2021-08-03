ЕСПЧ принял иск Медведчука против Украины

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

Как сообщил на своей странице в Facebook его коллега по фракции и бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, суд открыл производство по обращению Медведчука относительно содержания его под домашним арестом и других фактов, которые политик считает грубыми нарушениями его основополагающих прав и свобод.

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В опубликованном Кузьминым уведомлении ЕСПЧ сообщается, что суд рассмотрит ходатайство о приоритетном рассмотрении дела при первой возможности. Также отмечается, что на первоначальном этапе дело будет рассматриваться в письменной форме.

Напомним, что Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку 11 мая было дистанционно сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на оккупированной территории Крыма.

Оно касается трех эпизодов — о передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через аффилированное с Медведчуком ООО "Новые проекты"; о якобы передаче в августе 2020 года Медведчуком находившемуся в РФ Козаку секретных данных о расположении некоего секретного подразделения Вооруженных сил Украины; а также о создании организации "Проминь", которая должна была поддерживать украинских заробитчан в России и которую следствие рассматривает как вероятный инструмент влияния РФ на внутреннюю политику Украины.

20 мая Печерский райсуд Киева разрешил Службе безопасности Украины задержать Козака. Сам он, по данным, озвученным СБУ на пресс-конференции 11 мая, выехал в Россию. По словам же Медведчука, его коллега по фракции уехал на лечение в Беларусь. 13 июля тот же суд арестовал имущество Козака. До сих пор Козак в Украину не вернулся.

В свою очередь оставшегося в Украине Медведчука сначала отправили под домашний арест, а впоследствии двухмесячный срок этой меры пресечения был продлен до 7 сентября.

При этом на момент принятия судом решения о мере пресечения для нардепа 13 мая тот еще не получал официального сообщения о подозрении, отправленного по почте, и, соответственно, не имел процессуального статуса в деле, на что указывала на заседании суда его защита. В то же время днем ранее Медведчук все же фактически ознакомился с подозрением, явившись лично в СБУ.

Напомним также, что еще 2 февраля Совет нацбезопасности и обороны решил ввести, а президент Зеленский ввел санкции против Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые сразу же были отключены от телевещания, а впоследствии прекратили существование, перейдя на вещание под брендом "Первый независимый". В то же время телевещание новосозданного СМИ было заблокировано сразу же после его начала — уже без каких-либо санкций и объяснений со стороны властей, но канал продолжил трансляцию посредством YouTube.

В свою очередь против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, супруги Козака Наталии Лавренюк и ряда бизнес-активов, которые с ними связывали, СНБО решил ввести санкции 19 февраля. Все фигуранты санкций обжаловали их в Верховном суде.

Кроме того, власти решили вывести из-под влияния Медведчука нефтепродуктопровод из России, которым управляла компания "ПрикарпатЗападтранс" и по которому в Украину поступало дизтопливо. Объект арестовали и решили сначала временно, а затем и постоянно на пять лет передать государственной "Укртранснафте". Помимо этого, украинские силовики создали проблемы и сети АЗС Glusco, которую связывали с Медведчуком, после чего владелец сети — швейцарский трейдер Proton Energy — остановил поставки нефтепродуктов в Украину.