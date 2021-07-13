Суд арестовал имущество сбежавшего из Украины нардепа Козака

Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора арестовал имущество объявленного в розыск депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Напомним, что 20 мая Печерский райсуд разрешил Службе безопасности Украины задержать Козака. Сам он, по данным, озвученным СБУ на пресс-конференции 11 мая, выехал в Россию. По словам его соратника Виктора Медведчука, его коллега по фракции в Раде уехал на лечение в Беларусь.

Перед этим 11 мая Козаку и Медведчуку ОГП дистанционно отправил сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым.

В нем речь идет о трех эпизодах — передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через аффилированное с Медведчуком ООО "Новые проекты"; якобы о передаче в августе 2020 года Медведчуком находившемуся в РФ Козаку секретных данных о расположении некоего секретного подразделения Вооруженных сил Украины; а также о создании организации "Проминь", которая должна была поддерживать украинских заробитчан в России и которую следствие рассматривает как вероятный инструмент влияния РФ на внутреннюю политику Украины.

Оставшегося в Украине Медведчука спустя два дня отправили под домашний арест, хотя на тот момент он не получил отправленные ему документы по почте, хотя и ознакомился с подозрением де-факто, явившись 12 мая в СБУ. Впоследствии двухмесячный срок домашнего ареста был продлен до 7 сентября.

Напомним также, что 2 февраля против Козака, равно как и против Медведчука и его жены 18 февраля, Совет национальной безопасности решил ввести санкции, которые оперативно ввел в действие президент Владимир Зеленский. Все фигуранты этих санкций обжаловали их в Верховном суде.