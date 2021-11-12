Экс-министр энергетики Демчишин получил подозрение в содействии терроризму

Следователи Службы безопасности Украины и Госбюро расследований под процессуальным руководством Офиса генпрокурора 12 ноября сообщили о подозрении в содействии терроризму Владимиру Демчишину, занимавшему с декабря 2014 по апрель 2016 года должность министра энергетики и угольной промышленности.

Как сообщает ОГП, экс-чиновнику вменяют часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической организации, участие в ней или содействие ей, совершенное по предварительному сговору).

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По данным следствия, после назначения подозреваемого министром он был привлечен высшим политическим руководством государства к заключению соглашений на поставку угля с неподконтрольных территорий Донбасса.

"Министр достоверно знал о существовании дефицита угля для обеспечения деятельности государственных энергогенерирующих предприятий Украины, обусловленного срывом поставок угля из ЮАР и блокированием поставок угля из Российской Федерации. Также он осознавал их причины — принуждение Украины к приобретению угля у представителей "Л/ДНР" — и понимал, что это способствует экономическому развитию и деятельности террористических организаций "Л/ДНР", — указано в сообщении.

Отмечается, что на оккупированной территории были подобраны два угледобывающих предприятия — шахта имени Киселева (Торез, Донецкая область) и "Луганскуголь".

"Они находились под полным контролем незаконных вооруженных формирований, а одно из них вообще не работало. Именно они были использованы в преступной схеме поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины", — указывают в Офисе генпрокурора.

Следствие выяснило, что для создания видимости законной предпринимательской деятельности приказами Демчишина в регистрационные данные этих предприятий были внесены изменения относительно юридических адресов в Киеве, а их руководителями назначены представители "ЛНР" и "ДНР".

В свою очередь компания "Центрэнерго" по указанию экс-министра заключила с ними договоры на поставку угля, что стало основанием для перечисления, обналичивания и распределения в пользу "ЛНР" и "ДНР" более 200 млн грн.

В СБУ уточняют, что речь идет о первых месяцах Демчишина на должности — до февраля 2015 года, а сами договоренности касались поставок угля на сумму 3 млрд грн.

В ГБР при этом отмечают, что Демчишин находился в сговоре не только с должностными лицами украинских госорганов и предприятий, но и с представителями властей России, чем "поставил энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций и подорвал экономическую безопасность государства".

Бывшему чиновнику теперь грозит тюремное заключение на срок до 15 лет, а то и пожизненное заключение с конфискацией имущества или без нее.

"В настоящее время экс-министр скрывается от украинского правосудия за границей. Уведомление о подозрении в соответствии с требованиями части 1 статьи 278 УПК Украины отправлено по адресам последних известных мест его жительства", — отметили в ГБР, добавив, что копии подозрения отправили и защитнику Демчишина.

Напомним, что ранее по этому делу было сообщено о подозрении депутату Верховной Рады от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и донецкому бизнесмену Сергею Кузяре. Обоим вменяют содействие терроризму и госизмену. Последнего следствие считает посредником в курировавшейся Медведчуком схеме. По данным СБУ, он пытался сбежать из страны, но был пойман в Турции, возвращен в Украину и заключен в СИЗО. Медведчука же суд отправил под домашний арест.

Более того, в СБУ пообещали отработать версию о причастности к схеме поставок угля с неподконтрольной части Донбасса непосредственно тогдашнего президента Петра Порошенко, на которого намекает фабула подозрений фигурантам дела, а также бывшей тогда главой Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.