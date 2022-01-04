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Государственное бюро расследований не отзывало из суда ходатайство об аресте Порошенко

Петр Порошенко. Фото: сайт партии "Европейская солидарность"
Петр Порошенко. Фото: сайт партии "Европейская солидарность"

Государственное бюро расследований (ГБР) опровергло информацию об отзыве из Печерского районного суда Киева ходатайства об избрании пятому президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей. 

"Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что вышеуказанная опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности, указанные процессуальные решения не принимались", -  говорится в сообщении на официальном сайте ГБР. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ходатайство об аресте Порошенко было отозвано для доработки.

Ранее сообщалось, что 20 декабря ГБР уведомило Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение Порошенко является незаконным, не имеет никаких правовых оснований,  В свою очередь в заявлении "Евросолидарности" сказано, что Порошенко вернется в Украину, но по собственному графику, а не "по сценарию новогодних видео Зеленского". Сам Порошенко заявил, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Напоминаем, следствие по делу о поставках украинским госпредприятиям угля из "ДНР" и "ЛНР", в рамках которого объявлено подозрение в госизмене депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку, начало отрабатывать версию о причастности к этой схеме Порошенко еще в октябре.