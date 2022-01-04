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Государственное бюро расследований не отзывало из суда ходатайство об аресте Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) опровергло информацию об отзыве из Печерского районного суда Киева ходатайства об избрании пятому президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что вышеуказанная опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности, указанные процессуальные решения не принимались", - говорится в сообщении на официальном сайте ГБР.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ходатайство об аресте Порошенко было отозвано для доработки.
Ранее сообщалось, что 20 декабря ГБР уведомило Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.
Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение Порошенко является незаконным, не имеет никаких правовых оснований, В свою очередь в заявлении "Евросолидарности" сказано, что Порошенко вернется в Украину, но по собственному графику, а не "по сценарию новогодних видео Зеленского". Сам Порошенко заявил, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года, сообщает Интерфакс-Украина.
Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
Напоминаем, следствие по делу о поставках украинским госпредприятиям угля из "ДНР" и "ЛНР", в рамках которого объявлено подозрение в госизмене депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку, начало отрабатывать версию о причастности к этой схеме Порошенко еще в октябре.