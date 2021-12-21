США сдержанно отреагировали на подозрение Порошенко в госизмене

США отмечают необходимость соблюдения украинскими властями принципа верховенства права в ходе привлечения к ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее сообщение появилось в Twitter посольства США в Украине.

"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах", — сказано в нем.

Напомним, что накануне Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Порошенко в содействии терроризму, финансировании терроризма и государственной измене по делу о поставках угля с не подконтрольных Украине территорий Донбасса в начале 2015 года.

При этом до того, как отправить по почте подозрение Порошенко, сотрудники бюро пытались вручить ему 17 декабря повестку на допрос по этому делу. Однако после этого политик улетел в Турцию, а затем в Польшу.

ГБР в свою очередь перенесло допрос теперь уже подозреваемого Порошенко на 10:00 23 декабря. Однако самого его по-прежнему нет в Украине, причем возвращаться он до конца новогодних праздников не собирается, о чем заявил и лично, записав соответствующее видеообращение на автобусной остановке в Варшаве.

Помимо Порошенко, подозреваемым (но только в содействии терроризму) по упомянутому делу 12 ноября стал уехавший из Украины экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин. Печерский районный суд Киева разрешил задержать его, если тот вернется в Украину, и доставить в суд для избрания меры пресечения.

В свою очередь нардепу от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку было сообщено о подозрении по этому делу еще в начале октября, а еще в сентябре подозрение получил бизнесмен Сергей Кузяра. Обоим вменяют содействие терроризму и госизмену.

Последнего следствие считает посредником в курировавшейся Медведчуком схеме. По заявлению главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, Кузяра пытался сбежать из страны, но был пойман в Турции, возвращен в Украину и заключен в СИЗО. Медведчука же суд отправил под домашний арест.