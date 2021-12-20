В ОПЗЖ назвали уголовное производство против Порошенко сфабрикованным и сравнили его с преследованием Медведчука

В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" считают, что подозрение бывшему президенту Петру Порошенко связано с расследованием в отношении нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом заявил в своем Telegram-канале нардеп, бывший первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

"Порошенко предъявили подозрение по делу, в котором подозревается и Медведчук. Это то самое дело, в котором все доказательства строятся исключительно на неких записях, сделанных якобы в рамках каких-то контрразведывательных дел. На самом деле никаких контрразведывательных дел в отношении Порошенко и Медведчука в СБУ никогда не было", — уверяет Кузьмин.

По его словам, "записи, имеющиеся в деле, сфабрикованы, а экспертиза, проведённая в деле, установила, что все эти записи смонтированы".

Кузьмин считает, что все обвинения – это "просто юридический трэш".

"Дело против Медведчука и Порошенко будет прекращено. Все причастные к его фабрикации — сядут на скамью подсудимых", — подвел итог нардеп.

Это заявление связано с тем, что Государственное бюро расследований объявило бывшему президенту Украины Петру Порошенко подозрение в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Следствие по делу о поставках украинским госпредприятиям угля из "ДНР" и "ЛНР", в рамках которого объявлено подозрение в госизмене депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку, начало отрабатывать версию о причастности к этой схеме Порошенко еще в октябре.

Однако после попытки ГБР вручить повестку о подозрении Петр Порошенко отбыл в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу". В партии "Евросолидарность" уверяют, что у их лидера намечены некие встречи в Турции, а затем участие в форуме в Польше 20-21 декабря.