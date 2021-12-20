Порошенко вернется в Украину, но не тогда, когда назначат допрос в ГБР - адвокат

Депутат Верховной Рады, пятый президент Украины Петр Порошенко, уехавший на конференцию в Варшаву, обязательно вернется в Украину, но после новогодних праздников, а не тогда, когда Государственное бюро расследований захочет проводить его допросы. Об этом заявил на брифинге адвокат политика Илья Новиков.

Он выразил позицию о незаконности объявления о подозрении Порошенко по делу об "угольной схеме Медведчука" и спрогнозировал "серьезные последствия для того, кто его подписал, и для того, кто попытается его реализовать".

По словам Новикова, этот документ, "полный конспирологии", не стал новостью для защиты Порошенко, поскольку он уже завуалированно фигурировал ранее в подозрениях другим фигурантам дела.

Адвокат возмутился тем, что согласно фабуле подозрения, преступная группа из Порошенко, Виктора Медведчука при участии тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина и бизнесмена Сергея Кузяры создали схему для бескорыстной передачи денег террористам из "ДНР" и "ЛНР", а поставки угля оттуда на подконтрольную Украине территорию якобы служили лишь предлогом для этого.

"Вот под этой хохмочкой они сейчас подписались и, судя по всему, будут выходить на пресс-конференцию и объяснять там, что все это рутинная история, что все это абсолютно нормальная ситуация, что правоохранители делают свою работу, не нужно политизировать это дело и вообще, товарищи, скоро Новый год и давайте подождем, когда Порошенко прилетит. Порошенко прилетит", - отметил он.

В свою очередь, его коллега Игорь Головань охарактеризовал содержимое подозрения Порошенко как "юридическое г*вно", а историю с его вручением - как "очередное пустое шоу, направленное на создание видосиков" во время праздников, когда этот "идиотизм" не все смогут заметить.

При этом Новиков предположил, что на самом деле правоохранителям хотелось бы, чтобы Порошенко не вернулся в Украину и оставался за границей, чтобы иметь возможность осудить его без личного участия в судебном процессе.

"Они бы говорили, что он боится и не хочет возвращаться, а вот мы сейчас заочно будем судить. Порошенко верентся, 100%. Разумеется, это будет не в те даты, которые хочет прокуратура и ГБР. Это будет сделано в те даты, когда Порошенко обычно возвращается из-за границы. Наверное, все знают, что парламентские каникулы и новогодние праздники - конец декабря и начало января - это единственное время за все последние семь лет, когда президент Порошенко вообще имел возможность куда-то поехать со своей семьей", - заявил Новиков.

Он добавил, что считает инкриминирование его клиенту, в частности, финансирования терроризма поводом для дальнейшего введния против него санкций по решению Совета нацбезопасности и обороны и президента Владимира Зеленского.

Адвокат также указал на то, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова ушла в отпуск именно перед объявлением подозрения Порошенко 20 декабря.

"Она срочно, экстренно ушла во внеплановый отпуск сегодня утром, тем самым передав свои полномочия исполняющему обязанности своему заместителю [Алексею] Симоненко, и Симоненко подписал этот документ... Эта ситуация как нельзя лучше маркирует нежелание подписывать такое знаковое для карьеры любого прокурора подозрение главе государства", - отметил он.

Новиков добавил, что для себя называет эту историю "Оливьегейтом", подчеркнув, что крайне важно, чтобы этот сюжет "не затерялся в новогодней суете".

"Это скандал. То, что фактически Офис генпрокурора как независимого должностного лица, который обязан быть независимым от Офиса президента и не прогибаться под любым давлением, под этот новогодний пестрый шум упраздняется. Это реальный государственный переворот. Когда говорили про госпереворот 1 декабря - это был фейк. Но госпереворот 20 декабря - это вполне реальность", - заявил юрист.

Отметим, что ГБР, в свою очередь, параллельно заявило, что Порошенко вызывается на допрос на 10:00 23 декабря. В то же время, как заявил на брифинге представитель ведомства, пока не решено, какую меру пресечения будут просить следствие и прокуратура для нардепа и экс-президента.

Напомним, что до того, как отправить по почте подозрение Порошенко, сотрудники ГБР пытались вручить ему 17 декабря повестку на допрос, который теперь перенесен. После этого политик улетел в Турцию, а после нее - в Польшу.

Отметим, что уехавшему из Украины экс-министру Демчишину следствие сообщило о подозрении по делу об угольной схеме 12 ноября. После этого Печерский районный суд Киева разрешил задержать его, если тот вернется в Украину, и доставить в суд для избрания меры пресечения.

Нардепу от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку было сообщено о подозрении по этому делу еще в начале октября, а в сентябре подозрение получил бизнесмен Кузяра. Обоим вменяют содействие терроризму и госизмену. Последнего следствие считает посредником в курировавшейся Медведчуком схеме. По данным Службы безопасности Украины, он пытался сбежать из страны, но был пойман в Турции, возвращен в Украину и заключен в СИЗО. Медведчука же суд отправил под домашний арест.