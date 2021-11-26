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Зеленский не собирается увольнять Ермака "потому, что он не нравится Порошенко"

Зеленский не собирается увольнять Ермака "потому, что он не нравится Порошенко"
Зеленский не собирается увольнять Ермака. Фото: Facebook главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшний день он не собирается увольнять главу Офиса президента Андрея Ермака, несмотря на то, что его имя фигурирует в разных скандалах.

Об этом он рассказал в рамках пресс-марафона 26 ноября. Зеленский заметил, что в последнее время в СМИ активно обсуждают те или иные поступки Ермака. При этом есть причины, по которым Ермака не уволят, подчеркнул Зеленский .

"Я считаю, что нецелесообразно терять мощного человека только потому, что господину Петру (пятый президент Петр Порошенко. – Delo.ua) он не нравится. Ермак возвращал людей, которых товарищ Петр должен был вернуть домой", — заявил Зеленский.

Он уверен, что Ермак вернул моряков, которые попали в плен российских военных, занимался обменом, провел важные операции. По этим причинам Зеленский считает, что сейчас "нецелесообразно терять такого мощного человека".

"Он возвращал моряков, он занимался обменом, он действительно вместе с коллегами провел, считаю, очень важные операции. Более 100 человек были возвращены после нашей "нормандской" встречи", — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что с Ермаком регулярно разговаривает "руководство разных государств, главы аппаратов разных президентов".

Напоминаем, Государственное бюро расследований (ГБР) собирается вызвать Ермака, чтобы задать ему вопросы о подготовке спецоперации по задержанию ЧВК "Вагнер" и ее срыву. 

Дело в том, что издание Bellingcat совместно с The Insider опубликовало первую часть расследования по "вагнеровцам". 

После этого бывший глава ГУР Василий Бурба заявил, что он получил указание о переносе финального этапа операции по задержанию "вагнеровцев", которое передал Зеленский. Вероятно, что передал это поручение именно Ермак.

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