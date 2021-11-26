Зеленский не собирается увольнять Ермака "потому, что он не нравится Порошенко"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшний день он не собирается увольнять главу Офиса президента Андрея Ермака, несмотря на то, что его имя фигурирует в разных скандалах.

Об этом он рассказал в рамках пресс-марафона 26 ноября. Зеленский заметил, что в последнее время в СМИ активно обсуждают те или иные поступки Ермака. При этом есть причины, по которым Ермака не уволят, подчеркнул Зеленский .

"Я считаю, что нецелесообразно терять мощного человека только потому, что господину Петру (пятый президент Петр Порошенко. – Delo.ua) он не нравится. Ермак возвращал людей, которых товарищ Петр должен был вернуть домой", — заявил Зеленский.

Он уверен, что Ермак вернул моряков, которые попали в плен российских военных, занимался обменом, провел важные операции. По этим причинам Зеленский считает, что сейчас "нецелесообразно терять такого мощного человека".

"Он возвращал моряков, он занимался обменом, он действительно вместе с коллегами провел, считаю, очень важные операции. Более 100 человек были возвращены после нашей "нормандской" встречи", — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что с Ермаком регулярно разговаривает "руководство разных государств, главы аппаратов разных президентов".

Напоминаем, Государственное бюро расследований (ГБР) собирается вызвать Ермака, чтобы задать ему вопросы о подготовке спецоперации по задержанию ЧВК "Вагнер" и ее срыву.

Дело в том, что издание Bellingcat совместно с The Insider опубликовало первую часть расследования по "вагнеровцам".

После этого бывший глава ГУР Василий Бурба заявил, что он получил указание о переносе финального этапа операции по задержанию "вагнеровцев", которое передал Зеленский. Вероятно, что передал это поручение именно Ермак.