Угольные схемы Медведчука: Порошенко проигнорировал следователей ГБР, пытавшихся вручить ему повестку о вызове (ВИДЕО)

Сотрудники Государственного бюро расследований 17 декабря пытались вручить повестку о вызове народному депутату и пятому президенту Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

ГБР расследует уголовное производство по преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействию террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Возле Верховной Рады сотрудники ГБР с целью установить все обстоятельства уголовного дела хотели вручить повестку о вызове Порошенко. При этом нардеп "проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении".

"Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства ГБР сообщает, что действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством, в том числе, по вызову чиновников и вручению соответствующих сообщений", — заявили в ГБР.

В партии "Европейская солидарность", которую возглавляет Порошенко, пока не прокомментировали эту информацию. Сам политик также никак не отреагировал на заявления ГБР.

Напоминаем, следствие по делу о поставках украинским госпредприятиям угля из "ДНР" и "ЛНР", в рамках которого объявлено подозрение в госизмене депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку, начало отрабатывать версию о причастности к этой схеме Порошенко еще в октябре.

Тогда в СБУ заявляли, что следствие в угольном деле Медведчука уже располагает показаниями бывших членов правительства и руководителей госпредприятий, которые могут привести "к дополнительным подозрениям".