Зеленский об обещанных посадках: их тысячи, просто люди этого не видят

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине ежедневно суды выносят приговоры лицам, которых обвиняли в коррупции. При этом обвиняемые обычно не публичные люди.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, приуроченной к экватору его каденции.

"Я получаю информацию о тысячах каких-то "посадок". Они незначительные, люди этого не видят. Люди не видят ежедневную работу правоохранительных органов, потому что эти люди (которых лишают свободы. — Delo.ua) не медийные", — сказал Зеленский.

Он отметил, что постепенно происходят более масштабные посадки. При этом он не уточнил, кого из известных личностей лишили свободы тюремным заключением.

Он добавил, что власть начала реализовывать судебную реформу, а также занялась деолигархизацией.

При этом Зеленский подчеркнул, что очень уважает большой бизнес, но считает, что он не должен становиться олигархатом.

Отмечаем, что накануне Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило, что собирается вызвать главу Офиса президента Андрея Ермака, чтобы задать ему вопросы о подготовке спецоперации по задержанию ЧВК "Вагнер" и ее срыву.