Госпереворот в Украине: Зеленский считает, что "планы не изменились"

Президент Украины уверен, что те, кто, по его словам, готовили государственный переворот в стране, так и не изменили свои планы. Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

"Я не готов об этом говорить... О таких вещах нельзя говорить. У людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших партнеров, получили сигналы. Думаю, немного изменили свои планы", - считает гарант.

Зеленский отметил отношение украинской общественности к этим действиям.

"Я рад, что общество не поддерживает такие шаги некоторых группировок. И рад, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно", - подчеркнул глава государства.

По его словам, информация о внутренней дестабилизации в стране поступала в том числе от разведки США.

Напомним, 26 ноября 2021 года во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке госпереворота. По его информации, окружение олигарха Рината Ахметова готовило захват власти в Украине, который должен был произойти в начале декабря 2021 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что есть секретные данные, которые доказывают участие России в организации попытки государственного переворота в Украине.

Сам Ахметов назвал ложью заявление Зеленского о причастности к подготовке госпереворота. Он подчеркнул, что его позиция была и будет однозначной — независимая демократическая и единая Украина с Крымом и Донбассом.