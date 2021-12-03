Атака на Ахметова: генпрокурор Венедиктова заявила об активизации расследования более 200 дел

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в своем Facebook, что государству нанесен ущерб в миллиарды гривен и что она лично будет работать над основными и наиболее резонансными делами.

Хотя генпрокурор не назвала фамилию бизнесмена, многие факты из ее заявления свидетельствуют, что речь идет о Ринате Ахметове. В частности, она говорит, что этот влиятельный человек владеет известными телеканалами, шахтами и предприятиями из сферы энергетики. Ряд СМИ также считают, что речь идет именно о Ринате Ахметове.

"Я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в столь острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц из орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т.д.", — утверждает Венедиктова.

Она сообщила, что Офис генпрокурора провел предварительный анализ всего массива уголовных производств.

"Эти 200 дел — результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики из орбиты этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен", — заявила Венедиктова.

"Большой бизнес в рамках политики и собственных СМИ будет уважать закон", — пообещала генпрокурор.

Напомним, во время пресс-марафона 26 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке государственного переворота окружением Рината Ахметова. По его словам, бизнесмена в эту историю втягивают близкое окружение и представители России. В ответ Ахметов назвал эту информацию ложью и заявил, что его возмутили такие обвинения.

Однако, по данным СМИ, 21 ноября 2021 года Ахметов посетил день рождения телеведущего Савика Шустера, на котором провел переговоры с потенциальным кандидатом в президенты Украины. На мероприятии присутствовали многие оппозиционные политики и медиаперсоны, в частности, журналист Дмитрий Гордон, доктор Евгений Комаровский, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, экс-глава МВД Арсен Аваков и, вероятно, брат мэра Киева боксер Владимир Кличко.

Обострение отношений Зеленского и Ахметова произошло конце ноября 2021 года. Это вылилось в противостояние, которое привело к тому, что был уволен глава государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец, а компания из орбиты Ахметова "ДТЭК ВИЭ" не получила более 3 млрд грн в рамках выплаты задолженности перед "зеленой" генерацией.