Порошенко: вернусь в Украину в январе, а не по графику "сценариста Зеленского" (ВИДЕО)

Пятый президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение, в котором сообщил, что собирается вернуться в Украину в первой половине января 2022 года. Видео политик опубликовал на своей странице в Facebook.

Порошенко прокомментировал объявление ему подозрения в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Он сообщил, что сейчас находится в Варшаве и работает с союзниками, чтобы сформировать коалицию против России.

"Мне передают приветствия из Офиса президента и говорят, что они с пониманием отнесутся к тому, что я останусь в Европе. Я не дам им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста господина Зеленского", — сказал Порошенко.

Он добавил, что после возвращения собирается "поговорить о государственной измене и о содействии в финансировании терроризма".

Напоминаем, 20 декабря Государственное бюро расследований объявило Порошенко подозрение в государственной измене за поставки угля из "Л/ДНР".

Адвокат Порошенко Илья Новиков рассказал, как политик получил объявление. По его версии, к дому пятого президента приехала делегация из прокуратуры и "засунула в щель калитки текст подписанного подозрения "по делу о поставках угля из ДНР" и повестку на допрос на 23 декабря". Адвокат опубликовал фото первой страницы документа.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, генеральный прокурор Ирина Венедиктова не поставила свою подпись под подозрением Петру Порошенко. Позже эту информацию подтвердили в Службе безопасности. СБУ также сообщила, какие доказательства госизмены Порошенко получило следствие.

Следствие считает, что Порошенко намеренно разорвал контракты с ЮАР. Фото: пресс-служба СБУ Порошенко мог участвовать в угольных схемах Медведчука. Фото: пресс-служба СБУ По данным следствия, Порошенко финансировал террористов "Л/ДНР". Фото: пресс-служба СБУ

Ранее, 17 декабря, сотрудники ГБР пытались вручить повестку о вызове на допрос Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа, сел при них в автомобиль и уехал. После этого Петр Порошенко улетел за границу, но заявил, что его поездка была запланирована заранее.