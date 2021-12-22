Оштрафованные компании Порошенко возмутились действиями АМКУ, заявив о политическом преследовании

Компании "Интерстарч Украина", "Интеркорн" и Днепровский крахмалопатоковый комбинат возмущены штрафами, выписанными им Антимонопольным комитетом на сумму 283,6 млн грн, намерены их обжаловать и считают их направленными исключительно на политическое преследование их бенефициара — депутата Верховной Рады и пятого президента Украины Петра Порошенко.

При этом, как говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Интерстарч Украина", Порошенко является их "бывшим" бенефициаром, хотя в доступных сейчас в открытом доступе данных из Госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей именно он значится бенефициаром всех трех компаний.

"Общества возмущены абсолютно безосновательными и необоснованными выводами регулятора. Мы считаем, что действия АМКУ направлены исключительно на политическое преследование бывшего конечного бенефициарного собственника обществ Порошенко Петра Алексеевича. Не случайно это решение регулятора вполне совпадает по времени с новой политически мотивированной атакой правоохранительной системы на пятого президента Украины", — сказано в заявлении.

Компании считают, что комитет не проводил никаких экономических и технологических экспертиз и, соответственно, неправильно определил рынок, на котором они работают, искусственно сузив его границы и исказив их положение на нем.

"В частности, АМКУ не исследовал взаимозаменяемость патоки крахмальной кукурузной с другими видами патоки, произведенной из другого сырья (например, пшеницы), и сосредоточил свое внимание только на продукции обществ. По абсурдной логике комитета, если компания Apple производит телефон iPhone, то она является монополистом на рынке телефонов iPhone и не требуется анализ альтернатив", — заявили недовольные компании.

Также "Интерстарч Украина" полагает, что АМКУ безосновательно привлек Днепровский КПК и "Интеркорн" в качестве ответчиков по делу, применив к ним "абсолютно незаконный и абсурдно крупный штраф".

"Мы много раз отмечали и объясняли АМКУ, что ЧАО "Днепровский КПК" и ЧАО "Интеркорн" являются переработчиками сырья, не осуществляющими реализацию патоки третьим лицам и никоим образом не влияющими на формирование цен. Однако АМКУ закрыл глаза на эти простые факты, ведь установление всех обстоятельств дела, очевидно, не в приоритете регулятора", — подчеркивает компания.

Также утверждается, что комитет сделал все, чтобы лишить три компании возможности представить свою позицию по делу: не удовлетворил многочисленные ходатайства предоставить им больше времени для анализа материалов дела и подготовки ответа на представление о предварительных выводах, хотя сами ответчики добросовестно выполняли все требования АМКУ и своевременно предоставляли запрашиваемую информацию.

"Более того, вопреки ложным заявлениям АМКУ, регулятор даже не смог сообщить обществам о дате, времени и месте рассмотрения дела должным образом, несмотря на то, что они неоднократно просили АМКУ предоставить хотя бы скан-копию такого сообщения. Фактически общества получили "приглашение" на заседание только в день самого заседания", — указывается в сообщении.

По мнению оштрафованных юрлиц, решение комитета ставит под угрозу деятельность заводов-переработчиков и экспорт продукции более чем в 70 стран мира.

Они намерены использовать все законные методы для отмены решения АМКУ и защиты деловой репутации во всех судебных инстанциях. В то же время неудача в этом вопросе, по их убеждению, окажет негативное влияние на инвестиционный климат Украины и продемонстрирует международным инвесторам опасность и рискованность ведения бизнеса в стране.

Напомним, что АМКУ накануне применил двойные штрафы против группы из трех упомянутых компаний, входящих в кондитерскую корпорацию Roshen, за злоупотребление монополией на рынке крахмальной кукурузной патоки и глюкозных сиропов.

Согласно выводам комитета, пользуясь монополией, они произвольно устанавливали цены на продукцию без какой-либо связи с рыночной ситуацией и применяли необъяснимо разные условия поставки товара к разным покупателям при прочих равных условиях.

За день до этого, 20 декабря, Государственное бюро расследований сообщило Порошенко о подозрении в содействии терроризму, финансировании терроризма и государственной измене по делу о поставках угля с не подконтрольных Украине территорий Донбасса в начале 2015 года. Сам политик пока находится за границей, но обещает вернуться в январе.

Отметим также, что 22 октября депутаты Верховной Рады поддержали запрос нардепа от "Слуги народа" Владлена Неклюдова к президенту Владимиру Зеленскому о введении санкций "за финансирование бюджета государства-агрессора — Российской Федерации" против предприятий Roshen, одна из фабрик которой действовала в российском Липецке, пока не закрылась в начале 2017 года.