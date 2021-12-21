АМКУ оштрафовал три компании Порошенко на 284 млн грн

Антимонопольный комитет 21 декабря оштрафовал на общую сумму 283,6 млн грн группу компаний, связанных с нидерландской компанией Roshen Europe B.V., бенефициаром которой является депутат Верховной Рады и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Как говорится в сообщении АМКУ, штрафы получили ООО "Интерстарч Украина", ЧАО "Днепровский крахмалопатоковый комбинат" и ЧАО "Интеркорн" за два нарушения, связанных со злоупотреблением монопольным положением на рынке первичной реализации крахмальной кукурузной патоки и глюкозных сиропов.

Нарушения заключались в необоснованном повышении цен на эту продукцию в апреле-июне 2018 года, феврале-марте 2019 года и в октябре 2020 года, а также в необоснованном установлении в 2018-2020 годах разных условий при заключении равнозначных соглашений с покупателями этих товаров.

АМКУ констатирует, что группа подконтрольных Порошенко компаний в рассматриваемый период была единственным производителем патоки в Украине и крупнейшим участником рынка с долями 65,49% в 2018 году, 93,86% в 2019 году и 79,75% в 2020 году. Их конкурентами в Украине были лишь импортеры.

В свою очередь, доля группы на рынке кукурузного крахмала в 2018 году составляла 74,26%, а в 2019 году она имела почти полную монополию с долей 96,79%.

"Группа имела рыночную власть, проявлявшуюся в ее способности устанавливать свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживать непрозрачную и бессистемную ценовую политику с собственными контрагентами, осуществлять политику, направленную на поддержание собственного монопольного положения", - отмечают в комитете.

АМКУ не выявил никакой зависимости между динамикой оптово-отпускных цен на товар и изменением цен на зерно кукурузы, стоимости его переработки, конъюнктуры и прочих рыночных факторов.

В договорах между "Интерстарча Украина" и покупателями патоки не найдена взаимосвязь между объемами товара и ценами патоки при прочих равных условиях.

Также установлено, что группа делала исключения для кондитерских фабрик, устанавливая для них эксклюзивно низкие цены. АМКУ отмечает, что это могло бы быть объяснено желанием не допустить перехода одного из крупнейших покупателей патоки Roshen к конкуренту - компании "Амилко" (Миллерово, Ростовская область России), а также недопущения перехода к нему других покупателей, чьи мощности расположены на востоке Украины.

Однако в то же время АМКУ отмечает, что Кабинет министров тогда и так ввел (8 января 2019 года) запрет на импорт патоки из России, потому объяснить поведение компаний Порошенко этим не удастся.

По мнению комитета, применение группой необъяснимо разных подходов к покупателям в части условий заказа и поставок товара, оплаты товара, санкций и так далее, а также бессистемное и непрозрачное ценообразование противоречат логике ведения разумной экономической деятельности и были бы невозможны в условиях значительной конкуренции на рынке.

Кроме того, отмечается, что кондитерская корпорация "Рошен" за счет интеграции с этими компаниями в рамках одной структуры могла получать упомянутую продукцию в качестве сырья по ценам ниже конкурентов, чем обеспечивать себе, с учетом своих масштабов, большую экономическую выгоду.

В итоге на "Интерстарч Украина" АМКУ решил наложить два штрафа по 105,1 млн грн, на Днепровский КПК - два штрафа по 23,7 млн грн, а на "Интеркорн" - два штрафа по 13 млн грн. Также комитет обязал их в течение двух месяцев прекратить нарушение и отчитаться ему об этом.

Отметим также, что 22 октября депутаты Верховной Рады поддержали запрос нардепа от "Слуги народа" Владлена Неклюдова к президенту Владимиру Зеленскому о введении санкций "за финансирование бюджета государства-агрессора — Российской Федерации" против предприятий кондитерской корпорации Roshen, одна из фабрик которой действовала в российском Липецке, пока не закрылась в начале 2017 года.

Тем временем Государственное бюро расследований 20 декабря сообщило Порошенко о подозрении в содействии терроризму, финансировании терроризма и государственной измене по делу о поставках угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса в начале 2015 года. Сам политик пока находится за границей, но обещает вернуться в январе.