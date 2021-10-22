Рада призвала Зеленского ввести санкции против Roshen за финансирование страны-агрессора

Депутаты Верховной Рады на заседании 22 октября поддержали запрос нардепа от "Слуги народа" Владлена Неклюдова к президенту Владимиру Зеленскому о введении санкций "за финансирование бюджета государства-агрессора — Российской Федерации" против предприятий кондитерской корпорации Roshen, одна из фабрик которой действовала в российском Липецке, пока не закрылась в начале 2017 года.

Для такого решения было достаточно 150 депутатов, и за него проголосовало 153, из них 144 — во фракции СН. Против этого голосовало лишь 13 депутатов, из которых 11 — во фракции "Европейская солидарность" (куда входит пятый президент Украины и владелец корпорации Петр Порошенко), а также нардеп от СН Дмитрий Микиша и нардеп от "Голоса" и лидер этой партии Кира Рудик.

В свою очередь следующим вопросом на голосовании было непосредственно направление такого запроса Зеленскому, для чего необходимо было уже минимум 226 голосов.

Однако за такое решение проголосовали лишь 163 нардепа, в том числе 152 во фракции СН. Кнопку "против" нажало 20 депутатов, включая 14 от "Евросолидарности", Микишу, представителя ОПЗЖ Александра Колтуновича и уже четверых нардепов от "Голоса".

Напомним, что в конце прошлого года Государственное бюро расследований запросило международную помощь в рамках расследования по факту совершения Порошенко в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие офшорной компании, которая должна была стать холдинговой компанией корпорации Roshen.

Отметим также, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в начале октября заявил, что следствие по делу о поставках украинским госпредприятиям угля с не подконтрольных Украине территорий Донбасса в 2014-2015 годах вследствие сговора высших должностных страны, в рамках которого объявлено подозрение в госизмене нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, отработает версию о причастности к этой схеме и Порошенко.