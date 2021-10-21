Политика 1 час назад

"Европейская солидарность" обогнала по поддержке "Слугу народа" — опрос

В свою очередь "Батькивщина" обогнала ОПЗЖ, выйдя на третье место

Фото: сайт "Евросолидарности" Фото: сайт "Евросолидарности"
Фото: сайт "Евросолидарности"

Правящая партия "Слуга народа" потеряла лидерство в рейтинге поддержки украинцев политических сил: в случае выборов Верховной Рады за нее сейчас готовы проголосовать лишь 15,5% определившихся со своим выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

На первое же место с минимальным отрывом и показателем в 15,7% вышла партия "Европейская солидарность". На третьем же месте, согласно опросу, оказалась "Батькивщина" с 13,6%, обогнавшая "Оппозиционную платформу — За жизнь" с 13%.

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Кроме того, пройти в парламент сейчас могли бы "Сила и честь" с поддержкой 8,6%, "Наши" с 5,7%, Радикальная партия и "Украинская стратегия Гройсмана" с 5,6% у каждой. Гипотетические шансы на прохождение, с учетом погрешности, имеют "Свобода" (4,4%) и Партия Шария (3,6%).

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За "УДАР Виталия Кличко" готовы проголосовать 2,4% определившихся, за партию "За будущее" — 1,8%, за "Голос" — 1,6%, за "Пропозицию" — 1,2, за партию "Украина — наш дом" — 1,1%, за другую политсилу — 0,7%.

Кроме того, респондентам задавался вопрос, какая партия является главной и реальной силой, оппозиционной к нынешней власти. 27,2% назвали "Евросолидарность", 24,3% — ОПЗЖ, 17,5% — "Батькивщину", 4,4% — "Голос", 1,5% — другую партию. При этом 25,1% опрошенных не дали ответа.

Отметим, что согласно опросу, проведенному КМИС месяцем ранее, у "Слуги народа" была поддержка 20% определившихся, у "Евросолидарности" — 17,4%, у ОПЗЖ — 11,6%, у "Батькивщины" — 10,8%.

При этом 44,9% опрошенных считают, что нынешняя власть ничем по сути не отличается от предыдущей, 29,9% — что она хуже предыдущей, а 22% — что лучше нее. Еще 3,2% с ответом затруднились.

55,5% украинцев также заявили, что в последние два года материальное положение их семьи ухудшилось, 32,9% — что оно не изменилось, а 10,7% — что ухудшилось.

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Главной причиной экономического кризиса в стране 42,1% назвали высокий уровень коррупции, 31,2% — некомпетентность власти, 12,1% — пандемию Covid-19, 8,5% — войну на востоке Украины. Другую причину выбрали лишь 0,5%, а 0,3% не согласились с тем, что в Украине вообще есть экономический кризис. 5,2%, однако, ответа не дали.

Опрос был проведен 15-18 октября среди 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%; 2,7% для показателей, близких к 25%; 2,1% для показателей, близких к 12%; 1,4% для показателей, близких к 5%.

Напомним также, что согласно этому опросу за Владимира Зеленского на гипотетических президентских выборах готовы сейчас проголосовать лишь 24,7%, хотя месяц назад у него был рейтинг 33,3%.

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