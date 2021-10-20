57% верят, что Коломойский выводил средства из ПриватБанка через офшоры Зеленского — опрос

77,2% украинцев считают недопустимым владение офшорными счетами руководством и ведущими политиками страны. Лишь 15,6% считают, что в этом нет ничего плохого, а еще 7,3% затруднились с ответом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

В свою очередь, о скандале с масштабным "сливом" журналистам документов об офшорах мировых политиков, получившем название Pandora Papers, хорошо проинформированы лишь 13,8% опрошенных.

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Однако почти половина — 47,9% — что-то об этом слышали, хотя и не знают деталей. Еще 37,4% заявили, что вообще впервые слышат что-то об этом.

При этом в целом, независимо от того, знали ли респонденты до интервью об этом расследовании, 56,9% заявили верят, что президент Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры из "Квартала 95" имеют офшорные счета за рубежом и что бизнесмен Игорь Коломойский обеспечил вывод средств из ПриватБанка, в частности, через эти офшоры. Не верят в это лишь 22,6% респондентов, а еще 20,5% затруднились с ответом.

При этом среди тех, кто хорошо проинформирован о Pandora Papers, верят в это аж 85,4% опрошенных, а не верят 11,6%. Среди что-то слышавших об офшорном скандале верят в это 60,8%, не верят 20,3%, а среди услышавших об этом впервые эти цифры составляют 42,3% и 29,4% (соответственно, еще 28,3% не дали ответ).

При этом КМИС в своем вопросе подает связь вымывания денег из ПриватБанка с офшорными компаниями выходцев из "Квартала 95" как следующую напрямую из Pandora Papers, хотя выводы об этом все же сделали украинские журналисты "Слідство.інфо", имевшие доступ к документам, по данным своих источников, но не исходя непосредственно из опубликованных документов.

Отметим, что по данным этого же исследования, рейтинг Зеленского обвалился до 24,7% от всех определившихся респондентов против 33,3% в сентябре, до офшорного скандала.

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Нынешний опрос был проведен 15-18 октября среди 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%; 2,7% для показателей, близких к 25%; 2,1% — для показателей, близких к 12%; 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Напомним также, что после скандала с публикацией документов об офшорах Национальное агентство по предотвращению коррупции решило проверить декларации Зеленского и главы Службы безопасности Украины, бывшего руководителя "Студии "Квартал 95" Ивана Баканова.

Сам же Зеленский прокомментировал ситуацию лишь спустя две недели после выхода соответствующих материалов в мировых СМИ: президент, в частности, заявил, что в Pandora Papers нет ничего нового или компрометирующего его.

До этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что попытки СМИ трактовать опубликованные данные об офшорных компаниях, подконтрольных выходцам из "Квартала 95", включая Зеленского, как доказательство получения "Кварталом" около 40 млн долларов от компаний, связанных с бывшим совладельцем ПриватБанка Коломойским, не имеют под собой оснований и являются "чистой конспирологией".