Политика 20 минут назад

Скандал с Pandora Papers: декларации Зеленского и Баканова проверят на наличие офшоров

НАПК проверяет декларации президента Владимира Зеленского и председателя СБУ Ивана Баканова по поводу офшоров и расследования Pandora Papers

Декларации Зеленского и Баканова проверит НАПК Декларации Зеленского и Баканова проверит НАПК
Декларации Зеленского и Баканова проверит НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверяет декларации президента Украины Владимира Зеленского и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова после выхода расследования "Слідство Инфо" по "офшорным" документам Pandora Papers.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

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Он опубликовал ответ НАПК на свой депутатский запрос.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции в ответ на мое ходатайство сообщило, что уже проверило декларацию Зеленского и сейчас проверяет декларацию председателя СБУ Баканова", — написал Гончаренко.

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В ответе отмечается, что информация по расследованию "Следство.Инфо" учтена при проведении проверки.

Также в НАПК обещают обнародовать результаты полной проверки.

Напомним, что накануне СМИ опубликовали информацию о практиках сокрытия бизнеса и имущества, которые ведут через офшоры сотни влиятельных людей со всего мира, включая 35 глав государств и более 300 видных чиновников, а также сотни миллиардеров и звезд.

Массив разнообразных данных был ранее "слит" Международному консорциуму журналистов-расследователей и затем полтора года анализировался более чем 600 журналистами из 117 стран.

В частности, "Слідство.Інфо", участвовавшее в этом с украинской стороны, указывает, что имеющиеся данные подтверждают информацию, звучавшую еще во время президентской кампании 2019 года, что офшорные фирмы, принадлежащие Зеленскому и его окружению, в 2012-2016 годах получили от структур Коломойского 41 млн долларов. Отмечается, что перечисление происходило через кипрский филиал ПриватБанка.

В декабре 2016 года, напомним, ПриватБанк был национализирован после выявления неплатежеспособности вследствие массовой выдачи значительных кредитов аффилированным структурам, которые впоследствии не возвращались: объем "дыры" в крупнейшем финучреждении страны был оценен в 5,5 млрд долларов, которые государство взялось покрыть самостоятельно.

Известно, что в Pandora Papers, как прозвали утечку СМИ, фигурирует более 1,5 тысячи граждан Украины, включая не только Зеленского и других руководителей "Квартала 95", но и министра культуры Александра Ткаченко, бизнесменов Рината Ахметова, Александра Ярославского, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также депутата Верховной Рады и совладельца гипермаркетов "Эпицентр" Александра Герегу.

Как говорится в статье американского журнала Forbes, рейтинг Зеленского может еще больше обвалиться из-за скандала с офшорами, продолжающихся проблем с коррупцией, роста цен на энергоносители и нескончаемой борьбой с Россией.

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