Кризис и коррупция в Украине при Зеленском усиливаются, — Forbes

В американском журнале Forbes вышла статья о провале политики президента Украины Владимира Зеленского и его борьбе с коррупцией.

Аналитик издания Кеннет Рапоза пишет, что злейший враг для Украины — это украинские власти: те, кто находится в правительстве, и их близкие союзники в деловом мире. Автор напоминает о том, что Владимир Зеленский был избран, чтобы все это изменить.

"Кто хочет там вести бизнес? Инвестиционная компания из Нью-Йорка VR Global Partners подает в суд на государственную железнодорожную транспортную монополию Укрзализныця (УЗ). Кто может поверить своим влиятельным политикам и бизнес-лидерам? Имя Зеленского было в недавнем списке Pandora Papers Международного консорциума журналистов-расследователей", — задается вопросом Кеннет Рапоза.

По его мнению, документы Пандоры не сулят ничего хорошего Украине и плохо выглядят для Зеленского.

"Как сказал мне один вашингтонский аналитик, остававшийся неназванным, "Украина — это коррупционная Саудовская Аравия"", — пишет аналитик.

Он напоминает, что Зеленский пообещал иностранным бизнесменам, что Украина будет "землей обетованной" для иностранных инвестиций.

"Нет. Зеленский пытается спасти свою популярность и президентское кресло, разжечь интерес Вашингтона и уладить его споры с Россией. У него мало времени для создания благоприятного инвестиционного климата", — говорится в статье.

Автор констатирует, что Украина становится трудным местом для ведения бизнеса.

"Это большая страна с процветающим IТ-сектором, множеством природных ресурсов, великолепным сельскохозяйственным потенциалом и рабочей силой с достойным уровнем образования и навыками в тяжелой промышленности и технологических секторах. По долларовым меркам она очень дешевая. Но вам может быть лучше вместо этого инвестировать в Dogecoin (одна из криптовалют — ред.)", — пишет Кеннет Рапоза.

Исследование делового климата в Украине, проведенное в сентябре Американской торговой палатой, показало, что 93% предприятий заявили, что судебная реформа, верховенство закона, справедливое правосудие и искоренение коррупции являются главным для достижения экономического роста, улучшения делового климата и прямых иностранных инвестиций.

В качестве примера компаний, которая разочаровалась в Украине, приводится нью-йоркская компания VR Global Partners. В прошлом месяце украинский суд удовлетворил апелляцию "Укрзализныци" (УЗ) против VR Global Partners, признав недействительным договор об уступке долга между "Проминвестбанком" и VR. VR Global Partners возмущена решением суда.

"Это был суд-кенгуру (английская идиома, означающая незаконный, несправедливый суд — Ред.). Его действия были пронизаны… нарушениями, — сказал Ричард Дейтц, президент VR Capital Group Ltd. — Мы не удивлены. В июле меня пригласили на встречу в Киеве (Офис Зеленского), чтобы обсудить наш спор с "Укрзализныцей". Заместитель главы Администрации президента Андрей Смирнов меня прямо предупредил, что, хотя наше дело было юридически обоснованным, я должен понимать, что "судьи в Украине могут быть уволены".

После той встречи мы стали свидетелями огромного административного давления на судебную систему. Заменено несколько судей. Судебная система должна работать не так. Это не поможет Украине привлечь инвестиции".

VR Capital обжаловала это решение 11 октября.

"Не вдаваясь в подробности истории VR и УЗ, ясно, что в Украине дела идут не так как надо. И виновно в этом руководство в Киеве, а также плохие шаги со стороны США, которые не пошли на пользу стране. В сравнении со своего рода геополитической шахматной доской Россия сейчас ставит "шах" Украине. И последняя сегодня выглядит такой же проигравшей, как и всегда", — пишет аналитик.

Как говорится в сообщении Европейской аудиторской палаты, в период с 2016 года по 2020 год основные препятствия на пути к развитию экономики были такими же, как и до Майдана: коррупция, отсутствие доверия к судам и рыночные монополии (захват государства-владельцами частного бизнеса).

"Зеленский просто стал президентом благодаря своему телесериалу и инвестициям в кампанию Коломойского, врага предыдущего президента Петра Порошенко. (Имейте в виду, что они все там ненавидят друг друга.) Зеленскому удалось с годами укрепить свою политическую власть, используя стандартную украинскую тактику. Во-первых, он привлек к ответственности оппозиционного политика Виктора Медведчука. Так Зеленский ввел санкции в отношении телеканалов Медведчука и некоторых его предприятий", — пишет издание.

Атаки Зеленского на таких игроков также использовались для продажи его политики "деолигархизации", политики, критикуемой Венецианской комиссией, консультативным органом Совета Европы, за то, что она допускала политические удары и месть посредством индивидуальных санкций без суда.

Также Forbes пишет о том, что Украина на пороге кризиса в энергетическом секторе. В то время как Россия будет сдерживать поставки природного газа, украинские власти не смогли создать запасы угля на предстоящую зиму. Сегодня запасы угля составляют около 800 тысяч тонн, а они должны быть около к 2,5 млн тонн.

"Россия, наверное, не поможет. Это может привести к усилению политической борьбы для партии "Слуга народа" и еще больше подорвать доверие к Зеленскому со стороны местных жителей. Но это не 100% вина Украины. В каком-то смысле ее бросили волкам. Ее союзники не так уж и помогают. Россия для них более близкая. Украина, кажется, заманивает в ловушку не только местных жителей, но и иностранцев своим ядовитым лабиринтом коррупции и иностранных интриг", — считает аналитик.

Он констатирует, что испортили отношения Зеленского и Белого дома дела, связанные с сыном президента Байдена Хантером и фирмой Burisma, украинской энергетической компанией, которая имеет противоречия с законом.

"Украина теперь явно недовольна США из-за группы российских наемников, известной как "вагнеровцы". CNN сообщил об этом в начале сентября, заявив, что украинская разведка устроила ловушку для российских наемников, участвующих в войне на Донбассе. Но Киев отверг эту историю, заявив, что это не они пошли за русскими, а что это была "какая-то другая страна" — вероятно, имея в виду США", — констатирует Кеннет Рапоза.

Украина играет важную роль в политике Вашингтона в отношении России. Но теперь, когда Вашингтон бросил огромную кость России через "Северный поток-2", Украина отошла на второй план.

Издание приходит к выводу, что Украина вряд ли в ближайшее время станет новым растущим рынком.

"Снятие Байденом санкций в отношении Северного потока-2 сильно разозлило Украину. "Северный поток I", "Северный поток-2" и "Турецкий поток" означают, что России больше не нужны эти трубопроводы на Украине для доставки природного газа в Европу. Пусть украинцы получают свой газ и продают его европейцам. С другой стороны, похоже что этого тоже не происходит", — пишет аналитик.

Рейтинг Зеленского может еще больше обвалиться из-за скандала с офшорами, из-за продолжающихся проблем с коррупцией, роста цен на энергоносители и нескончаемой борьбой с Россией.

"Западная помощь и иностранные инвестиции вряд ли придут на помощь Украине. Поскольку администрация Байдена сталкивается в США с беспрецедентными трудностями: беспорядочный, хаотичный выход из Афганистана; рост инфляции; сбои в цепочке поставок. Белому дому сейчас не до украинских драм. Это плохо для "Слуги народа" и перспектив иностранного бизнеса в Украине, представители которого надеялись, что это будет лучшее государство из бывшего Советского Союза для инвестиций", — говорится в статье.