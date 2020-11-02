Политика 20 минут назад

ГБР взялось за офшоры Порошенко и просит международной помощи

Следователи считают преступлением создание Порошенко холдинговой компании для Roshen в бытность президентом

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба его партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Фото: пресс-служба его партии "Европейская солидарность"
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба его партии "Европейская солидарность"

Государственное бюро расследований запросило международную помощь в рамках расследования по факту совершения пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным предварительного расследования, этих действия были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм. При этом единственным бенефициарным созданной компании был указан лично Порошенко (при регистрации был предоставлен его паспорт и указан его киевский адрес).

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В регистрационных документах было указано, что компания будет холдинговой для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

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Таким образом, по мнению ГБР, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями 212 и 209 Уголовного кодекса.

Для получения необходимой информации в рамках этого дела ГБР обратилось в Офис Генерального прокурора за международной правовой помощи со стороны компетентных органов самих Британских Виргинских островов, а также Панамы и Кипра.

Напомним, в сентября адвокаты Порошенко сообщили об открытии 15 новых дел против экс-президента.

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