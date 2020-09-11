Против Порошенко открыли еще 15 новых уголовных производств

Против пятого президента Украины Петра Порошенко открыли 15 новых уголовных производств.

Об этом сообщили адвокаты бывшего главы государства Игорь Головань и Илья Новиков во время своего брифинга в пятницу, 11 сентября.

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"4 сентября появилось 15 новых производств, направленных фактически против пятого президента Украины Петра Порошенко", — заявил Головань.

По его мнению, дела сфабрикованы. Адвокат также добавил, что их открыли в Службе безопасности Украины.

По словам Голованя, в производствах речь идет о статье 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность), 109 УК (свержение конституционного строя, захват государственной власти), государственная измена, присвоение собственности, финансирование терроризма, вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей и прочее.

Защитник добавил, что дела дублируют предыдущие. В частности, производство по "Кузни на Рыбальском" возобновили по решению Печерского суда.

Адвокат Порошенко предполагает, что судья Светлана Смык проявила "лояльность к Портнову", ведь больше года рассматривает дело о нарушениях самого экс-главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

Кроме того, адвокат Илья Новиков подчеркнул, что все предыдущие фейковые производства против Порошенко зашли в тупик, и теперь по команде из Офиса президента силовики "наплодили новые производства".

"Наиболее примечательное в последней активности СБУ — это не то, что заведены новые 15 дел в отношении Порошенко — мы к этому уже привыкли. Как то, что не начато ни одно уголовное производство против депутата Деркача. При том, что и Государственный департамент, и Министерство финансов США Деркача четко, и я бы даже сказал, в несвойственной им четкой манере высказались о том, что они считают этого человека активным сотрудником российских спецслужб. На этом фоне особенно заметно, что СБУ эта ситуация не интересует", — подчеркнул Новиков.

Адвокат отметил, что есть четкие доказательства координации преследования против Порошенко между Офисом президента, ГБР, Офисом генпрокурора и людьми из команды Портнова.

"Мы видим, что единственное решение, которое было принято по итогам того стыда, за которым мы наблюдали в июне-июле 2020 года при попытке избрать меру пресечения Порошенко, которая известно чем закончилась — диким скандалом. Единственное решение, которое было принято — это кадровое решение. Судя по тому, что нам известно, сейчас господин Татаров выполняет тот функционал, который до него выполнял в Офисе президента господин Смирнов", — добавил Новиков.

Ранее Печерский районный суд Киева повторно арестовал коллекцию картин пятого президента Петра Порошенко, расположенную в столичном музее имени Ивана Гончара.