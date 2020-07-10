Политика 40 минут назад

В отношении Порошенко открыли еще четыре производства по заявлениям Коломойского — адвокат

По словам адвоката Петра Порошенко Игоря Голованя, все они касаются ПриватБанка

Порошенко стал фигурантом новых уголовных производств - адвокат. Фото: Facebook Порошенко Порошенко стал фигурантом новых уголовных производств - адвокат. Фото: Facebook Порошенко
Порошенко стал фигурантом новых уголовных производств - адвокат. Фото: Facebook Порошенко

В отношении пятого президента и действующего народного депутата Петра Порошенко зарегистрировано четыре новых уголовных производства по заявлениям олигарха Игоря Коломойского. Все они имеют отношение к ПриватБанку.

Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность"

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По его словам, еще 8 июля генеральный прокурор Ирина Венедиктова в видеообращении заявила, что в отношении Порошенко будут возбуждены и другие уголовные производства. В тот же день, как сообщает Головань, по заявлению Коломойского было зарегистрировано четыре производства, касающиеся ПриватБанка.

"В тот же вечер по заявлению "обычного" человека по фамилии Коломойский Офис генерального прокурора зарегистрировал четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко. Коломойский выступил со стандартным набором, и конечно его заявления касаются ПриватБанка", — заявил Головань.

При этом, адвокат Порошенко настаивает — речь идет о заведомо неправдивых обвинениях.

"Даже сама логика подобных инсинуаций, как их еще назвать, теперь уже лично Коломойского, очень странная — выходит, что причиняли вред ПриватБанку, разглашая его тайну, то есть сообщая про ПриватБанк правдивые ведомости. Выходит, что причиняли вред на тот момент его акционерам", — добавил адвокат.

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Напомним, что 8 июля Печерский районный суд Киева решил оставить без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения пятому президенту и действующему народному депутату Петру Порошенко из-за завершения досудебного расследования по его делу.  Ему вменяют давление на главу Службы внешней разведки (СВР) Егора Божка в 2018 году — якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.

Однако, это лишь одно из производств — в разных статусах Порошенко фигурирует в более 15 уголовных разбирательствах.

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