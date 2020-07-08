Дело Порошенко: Печерский суд продолжает заседание по избранию меры ему пресечения

Сегодня, 8 июля, Печерский районный суд Киева продолжит заседание по избранию меры пресечения пятому президенту и действующему народному депутату Петру Порошенко. Ему вменяют давление на главу Службы внешней разведки (СВР) Егора Божка в 2018 году — якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.

11.22 Заседание по избранию меры пресечения Порошенко возобновилось после перерыва. Председательствует судья Сергей Вовк.

11.08 Порошенко прибыл в суд. Отметим, что на двух предыдущих заседаниях он также присутствовал.

Перед тем, как войти в зал суда, он уже традиционно обратился с речью к собравшимся. Пятый президент заявил, что "власть борется не с Россией, не с оккупантами, а с украинскими волонтерами, добровольцами ..." и делает это с целью их запугать.

Также он заявил, что решение суда продлить сроки предварительного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, в котором Порошенко является подозреваемым, было принято ночью и под давлением. По его словам, это направлено на то, чтобы заблокировать его участие в избирательной кампании перед местными выборами.

11.00 Как сообщает корреспондент Delo.ua, под зданием суда собралось порядка 3 тысяч человек, но люди все еще подходят.

Движение по Владимирскому проезду ограничено.

10.48 Под зданием суда снова собрались сторонники Петра Порошенко с акцией "Нет — политическим репрессиям!". Перед собравшимися выступает бывшая первая леди Марина Порошенко.

Заседание суда должно начаться в 11.00.

10.45 Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 10 октября сроки предварительного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, в котором Порошенко является подозреваемым, сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, что предыдущие заседания по избранию пятому президенту меры пресечения состоялись 18 июня и 1 июля. Порошенко присутствовал на каждом из них вместе с командой адвокатов, политическими соратниками, а возле здания суда на митинг собирались его сторонники.

Порошенко вменяют давление на главу Службы внешней разведки (СВР) Егора Божка в 2018 году — якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко. Подозрение по этому делу было предъявлено пятому президенту 10 июня. В сообщении Офиса генерального прокурора говорится, что "по данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426−1 УК Украины)", — говорится в заявлении.

Изначально прокуратура ходатайствовала о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн. Однако на заседании сторона обвинения подала ходатайство об изменении меры пресечения на личное обязательство.

Отметим, что рассматривает дело Порошенко судья Сергей Вовк. В 2012 году он вел процесс Юрия Луценко и приговорил его к четырем годам тюрьмы.