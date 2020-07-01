Дело Порошенко:суд рассматривает меру пресечения пятому президенту (обновляется)

После допроса в ГБР, Петр Порошенко вместе со своими сторонниками прибыл в Печерский районный суд, где ему будут избирать меру пресечения. Delo.ua ведет трансляцию с места события.

15:03 Судья удалился в совещательную комнату и объявил получасовой перерыв.

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14:57 Обвинение просит отказать в защите в отводе. Причина — адвокаты Порошенко так и не сказали, какую статью закона нарушили прокуроры.

14:55 После Порошенко слово взял адвокат Илья Новиков. Он напомнил, что обвинение сначала требовало ареста и СИЗО, потом резко поменяло ходатайство на личное обязательство. Новиков говорит, что к прокурорам, которые так полярно меняют свою позицию, не может быть доверия.

14:46 Порошенко заявил, что дело против него — месть за санкции против России.

14:44 Заявляет,что ему шьют госизмену за то, что он в 2014 году, не дожидаясь ответа Путина на мирный план, отдал приказ, в результате которого было освобождено 2/3 оккупированного Донбасса

14:38 В суде выступает Петр Порошенко. Пятый президент называет процесс против него "юридическим трешем" и пообещал подарить судье прокурорам книгу "Судебные речи и статьи советских обвинителей".

14:34 Люди продолжают прибывать. Их уже так много, что они занимают площадки возле отеля Hyatt. Волонтеры раздают всем желающим холодную воду.

14:20 В суде выступил адвокат Порошенко. Он говорит о том, что его подзащитному сообщили о подозрении с нарушением законодательства.

13:45 У здания суда тем временем проходит митинг сторонников Порошенко.

Как сообщает с места события корреспондент Delo.ua, на вече собралось около тысячи человек. Замечены партиные флаги партии "Европейская солидарность, и ОО "Спільна справа". Присутствуют на митинге и представители других политических сил, но без партийной символики.

К собравшимся обратился депутат Верховной Рады от БПП Андрей Парубий. "Мне кажется у Зеленского есть большая "Порошенкозависимость". Наш ответ команде Зе — единение. Наша цель — отстранить его от власти и привести патриотов", -заявил Парубий.

После него выступил Алексей Гончаренко. "Сегодня в России Путин насилует Конституцию. Жаль, что такое же происходит и у нас.Есть же презумпция невиновности, этот принцип игнорируют, говоря, что Порошенко должен сам доказать свою невиновность. Напомню, никого не можно обвинять в преступлениях без решения суда", — заявил нардеп.

Из-за митинга полиция перекрыла движение по Владимирскому проезду. При этом проезд городского транспорта не ограничивали — митингующие просто пропускают автобусы и троллейбусы.

Среди митингующих, как передает корреспондент Delo.ua есть те, кто приехал на акцию из других городов — Львова, Одессы, Днепра, Черкасс, Харькова, Кременчуга и других.

Ранее, Петр Порошенко, выступая в среду, 1 июля, на митинге перед зданием ГБР, куда он пришел на допрос, заявил, что признает свою вину по всем пунктам подозрения.

Как передает УНИАН, Порошенко заявил: "Они обвиняют меня, что я в июне 2014 года отдал приказ на контрнаступление. Я признаю эту "вину". Они обвиняют меня, что я отдал приказ военным кораблям двигаться через украинский Керченский пролив. Пишите: я признаю эту "вину". Они обвиняют меня, что я назначаю руководителей разведки. Я признаю эту "вину". Также он добавил, что признает "вину" за подписание Минских соглашений и за то, что украинская церковь получила Томос.

Напомним, что Порошенко вменяют давление на главу Службы внешней разведки (СВР) Егора Божка в 2018 году — якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко. Подозрение по этому делу было предъявлено пятому президенту 10 июня.

В сообщении Офиса генерального прокурора говорится, что "по данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426−1 УК Украины)", — говорится в заявлении.