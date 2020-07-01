Дело Порошенко: на митинге под ГБР пятый президент признал свою "вину" за "Минск" и Томос

Петр Порошенко, выступая в среду, 1 июля, на митинге перед зданием ГБР, куда он пришел на допрос, заявил, что признает свою вину по всем пунктам подозрения.

Как передает УНИАН, Порошенко заявил: "Они обвиняют меня, что я в июне 2014 года отдал приказ на контрнаступление. Я признаю эту "вину". Они обвиняют меня, что я отдал приказ военным кораблям двигаться через украинский Керченский пролив. Пишите: я признаю эту "вину". Они обвиняют меня, что я назначаю руководителей разведки. Я признаю эту "вину". Также он добавил, что признает "вину" за подписание Минских соглашений и за то, что украинская церковь получила Томос.

Подпишитесь на канал DELO.UA

После допроса в ГБР Петр Порошенко пешком отправился в Печерский суд, где в 14:00 должно пройти заседание по выбору меры пресечения.

Напомним, что Порошенко вменяют давление на главу Службы внешней разведки (СВР) Егора Божка в 2018 году — якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко. Подозрение по этому делу было предъявлено пятому президенту 10 июня.

В сообщении Офиса генерального прокурора говорится, что "по данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426−1 УК Украины)", — говорится в заявлении.

Изначально прокуратура ходатайствовала о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн. Однако на заседании сторона обвинения подала ходатайство об изменении меры пресечения на личное обязательство.

Отметим, что рассматривать дело Порошенко должен судья Сергей Вовк. В 2012 году он вел процесс Юрия Луценко и приговорил его к четырем годам тюрьмы. Адвокаты Порошенко, несмотря на этот факт, заявили, что не будут требовать отвода судьи.