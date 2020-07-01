Политика 50 минут назад

Избрание меры пресечения Порошенко: под зданием суда монтируют экран и собирают людей

В Печерском суде состоится заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко

Петр Порошенко у здания Печерского суда. Фото: Facebook Петра Порошенко Петр Порошенко у здания Печерского суда. Фото: Facebook Петра Порошенко
Петр Порошенко у здания Печерского суда. Фото: Facebook Петра Порошенко

Сегодня, 1 июля, Печерский районный суд Киева продолжит заседание по избранию меры пресечения пятому президенту и действующему народному депутату Петру Порошенко.

Возле здания суда монтируют экран для проведения онлайн-трансляции заседания, которое начнется в 14.00. Ожидается, что он будет высотой порядка 5 метров, передает УНН.

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Под зданием Печерского суда монтируют 5-метровый экран для онлайн-трансляции. Фото: УНН

Тем временем представители политической силы "Европейская Солидарность" в соцсетях призывают украинцев прийти под здание и поддержать Порошенко. Отметим, что на предыдущем заседании суда, которое состоялось 18 июня, на митинг собрались порядка тысяч сторонников пятого президента.

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Напомним, что Порошенко вменяют давление на главу Службы внешней разведки (СВР) Егора Божка в 2018 году — якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко. Подозрение по этому делу было предъявлено пятому президенту 10 июня. В сообщении Офиса генерального прокурора говорится, что "по данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426−1 УК Украины)", — говорится в заявлении.

Изначально прокуратура ходатайствовала о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн. Однако на заседании сторона обвинения подала ходатайство об изменении меры пресечения на личное обязательство.

Отметим, что рассматривать дело Порошенко должен судья Сергей Вовк. В 2012 году он вел процесс Юрия Луценко и приговорил его к четырем годам тюрьмы.

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