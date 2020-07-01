Избрание меры пресечения Порошенко: под зданием суда монтируют экран и собирают людей

Сегодня, 1 июля, Печерский районный суд Киева продолжит заседание по избранию меры пресечения пятому президенту и действующему народному депутату Петру Порошенко.

Возле здания суда монтируют экран для проведения онлайн-трансляции заседания, которое начнется в 14.00. Ожидается, что он будет высотой порядка 5 метров, передает УНН.

Под зданием Печерского суда монтируют 5-метровый экран для онлайн-трансляции. Фото: УНН

Тем временем представители политической силы "Европейская Солидарность" в соцсетях призывают украинцев прийти под здание и поддержать Порошенко. Отметим, что на предыдущем заседании суда, которое состоялось 18 июня, на митинг собрались порядка тысяч сторонников пятого президента.

Напомним, что Порошенко вменяют давление на главу Службы внешней разведки (СВР) Егора Божка в 2018 году — якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко. Подозрение по этому делу было предъявлено пятому президенту 10 июня. В сообщении Офиса генерального прокурора говорится, что "по данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426−1 УК Украины)", — говорится в заявлении.

Изначально прокуратура ходатайствовала о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн. Однако на заседании сторона обвинения подала ходатайство об изменении меры пресечения на личное обязательство.

Отметим, что рассматривать дело Порошенко должен судья Сергей Вовк. В 2012 году он вел процесс Юрия Луценко и приговорил его к четырем годам тюрьмы.