Политика и экономика 1 час назад

Шмыгаль о деле против Порошенко: Мы не остерегаемся политических манипуляций и инсинуаций

Глава правительства говорит, что не испытывает счастья из-за уголовного преследования пятого президента Украины

Пятый президента Украины Петр Порошенко. Фото: Фокус Пятый президента Украины Петр Порошенко. Фото: Фокус
Пятый президента Украины Петр Порошенко. Фото: Фокус

Поскольку нынешнее руководство страны работает в условиях экономического кризиса, стихийных бедствий и политической турбулентности, оно не остерегается "каких-то политических моментов, манипуляций и инсинуаций" в вопросе уголовного производства против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью BBC.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы ничего не остерегаемся, мы переживаем за украинский, за Украину. Для меня нет политических страхов или опасностей. Я не классический политик и меня интересуют прагматические, четкие вещи, национальная безопасность государства. Наша задача — держать стабильность в государстве, все остальное меня не интересует", — отметил он.

При этом глава правительства подчеркнул — он не испытывает счастья из-за уголовного преследования Порошенко. "В любом случае, расследование против руководителей, тем более, если есть факты, подтверждающие, — это всегда дестабилизация и неприятный момент для государства. Идеальный вариант, когда политики ведут себя ответственно и не влезают в коррупции и не изменяют интересов государства. Когда есть такие подозрения, это всегда расстраивает. Но ответственность должна быть неотвратимой, независимо от рангов и должностей. Если человек нарушил закон, предал национальные интересы государства, вел себя некорректно, то он должен нести ответственность", — говорит Шмыгаль.

Читайте также:
В ГБР заявили о вручении подозрения Петру Порошенко

Он также заявил, что не согласен называть преследованием нынешнее дело, однако согласен, что оно "выглядит не очень хорошо". Главный аргумент премьер-министра — когда речь идет о наказании для украинских политиков высокого уровня, это портит имидж государства.

"Но другая сторона медали — наказание должно быть неотвратимо для всех. Почему обычные люди должны нести ответственность за преступления и нарушения закона, а политики высокого уровня могут иметь иммунитет. Как бы прискорбно это не выглядело на международной арене, гораздо обиднее будет выглядеть коррупция, не наказуемая", — подытожил Шмыгаль.

Читайте также:
ГПУ открыла дело против Порошенко из-за назначения судей Верховного суда

Напомним, что в Печерском районном суде города Киева 18 июня состоялось заседание относительно избрания меры пресечения пятому президенту Украины и действующему народному депутату Петру Порошенко. Ему вменяют давление на главу Службы внешней разведки (СВР) Егора Божка в 2018 году — якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Чому уряд ігнорує дієві інструменти для порятунку національної економіки?
Чому уряд ігнорує дієві інструменти для порятунку національної економіки?
Турчинов возглавил предвыборный штаб партии Порошенко
Турчинов возглавил предвыборный штаб партии Порошенко
Премьер-министр Шмыгаль заявил, что готов уйти в отставку в любой момент
Премьер-министр Шмыгаль заявил, что готов уйти в отставку в любой момент
Загрузка...
Новое видео
Как линия магазинов EVA открывает по 180 точек в год — Виктор Средний / DeloUA

Новости дня

  1. МИД: украинцы должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению РФ

  2. "СтопШкарлет!": у здания Кабмина протестуют против нового главы Минобразования (ФОТО)

  3. Минимальную зарплату в Украине внепланово поднимут до 5000 грн

  4. Более 60% украинцев ожидают ухудшения ситуации с коронавирусом — соцопрос

  5. Фигурантка секс-скандала Клитина в открытом купальнике заявила о создании партии (ВИДЕО)

Загрузка...