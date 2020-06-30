Шмыгаль о деле против Порошенко: Мы не остерегаемся политических манипуляций и инсинуаций

Поскольку нынешнее руководство страны работает в условиях экономического кризиса, стихийных бедствий и политической турбулентности, оно не остерегается "каких-то политических моментов, манипуляций и инсинуаций" в вопросе уголовного производства против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью BBC.

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"Мы ничего не остерегаемся, мы переживаем за украинский, за Украину. Для меня нет политических страхов или опасностей. Я не классический политик и меня интересуют прагматические, четкие вещи, национальная безопасность государства. Наша задача — держать стабильность в государстве, все остальное меня не интересует", — отметил он.

При этом глава правительства подчеркнул — он не испытывает счастья из-за уголовного преследования Порошенко. "В любом случае, расследование против руководителей, тем более, если есть факты, подтверждающие, — это всегда дестабилизация и неприятный момент для государства. Идеальный вариант, когда политики ведут себя ответственно и не влезают в коррупции и не изменяют интересов государства. Когда есть такие подозрения, это всегда расстраивает. Но ответственность должна быть неотвратимой, независимо от рангов и должностей. Если человек нарушил закон, предал национальные интересы государства, вел себя некорректно, то он должен нести ответственность", — говорит Шмыгаль.

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Он также заявил, что не согласен называть преследованием нынешнее дело, однако согласен, что оно "выглядит не очень хорошо". Главный аргумент премьер-министра — когда речь идет о наказании для украинских политиков высокого уровня, это портит имидж государства.

"Но другая сторона медали — наказание должно быть неотвратимо для всех. Почему обычные люди должны нести ответственность за преступления и нарушения закона, а политики высокого уровня могут иметь иммунитет. Как бы прискорбно это не выглядело на международной арене, гораздо обиднее будет выглядеть коррупция, не наказуемая", — подытожил Шмыгаль.

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Напомним, что в Печерском районном суде города Киева 18 июня состоялось заседание относительно избрания меры пресечения пятому президенту Украины и действующему народному депутату Петру Порошенко. Ему вменяют давление на главу Службы внешней разведки (СВР) Егора Божка в 2018 году — якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.