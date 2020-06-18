Политика 30 минут назад

Суд над Порошенко: под зданием суда в Киеве проходит митинг сторонников пятого президента

Печерский районный суд Киева должен избрать меру пресечения Петру Порошенко. Сторона обвинения настаивает на аресте с альтернативой в виде залога в размере 10 млн грн

Петр Порошенко. Фото: УНИАН Петр Порошенко. Фото: УНИАН
Петр Порошенко. Фото: УНИАН

В Печерском районном суде города Киева 18 июня состоится заседание относительно избрания меры пресечения пятому президенту Украины и действующему народному депутату Петру Порошенко. Ему вменяют давление на главу Службы внешней разведки (СВР) Егора Божка в 2018 году — якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.

15.10 Петр Порошенко прибыл в Печерский районный суд. Он поблагодарил собравшихся за поддержку и во время разбирательства, и в связи со смертью его отца Алексея Порошенко. Отметим, что из-за судебного заседания ему пришлось перенести похороны отца, который умер 16 июня, на 19 июня. 

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Фото: Новое время

15.00 Заседание должно начаться ориентировочно в 15.15, а пока под зданием суда проходит многолюдный митинг сторонников экс-главы государства. Среди них политические соратники, активисты и освобожденные "узники Кремля".

Митинг в поддержку Порошенко под зданием Печерского суда. Фото: Новое время

Подозрение по этому делу было предъявлено Порошенко 10 июня. В сообщении Офиса генерального прокурора говорится, что "по данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426−1 УК Украины)", — говорится в заявлении.

Прокуратура настаивает на мере пресечения в виде ареста или залога в размере 10 млн грн. Отметим, что рассматривать дело Порошенко должен судья Сергей Вовк. В 2012 году он вел процесс Юрия Луценко и приговорил его к четырем годам тюрьмы.

Позднее генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла ходатайство о переносе заседания в связи с похоронами отца Петра Порошенко. Однако его адвокат Илья Новиков заявил, что тот на суд явится. Похороны Алексея Порошенко, который умер 16 июня, были перенесены на 19 июня.

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Ранее Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе Петра Порошенко для допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу о контрабанде картин. Речь идет об уголовном производстве № 42020000000000307, в котором изучаются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, состоящих из 43 картин всемирно известных художников. Порошенко в нем фигурирует в качестве свидетеля. 

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