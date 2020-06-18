Суд над Порошенко: под зданием суда в Киеве проходит митинг сторонников пятого президента

В Печерском районном суде города Киева 18 июня состоится заседание относительно избрания меры пресечения пятому президенту Украины и действующему народному депутату Петру Порошенко. Ему вменяют давление на главу Службы внешней разведки (СВР) Егора Божка в 2018 году — якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.

15.10 Петр Порошенко прибыл в Печерский районный суд. Он поблагодарил собравшихся за поддержку и во время разбирательства, и в связи со смертью его отца Алексея Порошенко. Отметим, что из-за судебного заседания ему пришлось перенести похороны отца, который умер 16 июня, на 19 июня.

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Фото: Новое время

15.00 Заседание должно начаться ориентировочно в 15.15, а пока под зданием суда проходит многолюдный митинг сторонников экс-главы государства. Среди них политические соратники, активисты и освобожденные "узники Кремля".

Митинг в поддержку Порошенко под зданием Печерского суда. Фото: Новое время

Подозрение по этому делу было предъявлено Порошенко 10 июня. В сообщении Офиса генерального прокурора говорится, что "по данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426−1 УК Украины)", — говорится в заявлении.

Прокуратура настаивает на мере пресечения в виде ареста или залога в размере 10 млн грн. Отметим, что рассматривать дело Порошенко должен судья Сергей Вовк. В 2012 году он вел процесс Юрия Луценко и приговорил его к четырем годам тюрьмы.

Позднее генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла ходатайство о переносе заседания в связи с похоронами отца Петра Порошенко. Однако его адвокат Илья Новиков заявил, что тот на суд явится. Похороны Алексея Порошенко, который умер 16 июня, были перенесены на 19 июня.

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе Петра Порошенко для допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу о контрабанде картин. Речь идет об уголовном производстве № 42020000000000307, в котором изучаются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, состоящих из 43 картин всемирно известных художников. Порошенко в нем фигурирует в качестве свидетеля.