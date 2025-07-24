В Украине хотят запустить Defence City: Гетманцев рассказал о новом спецрежиме для поддержки украинского ОПК

В июне в Верховную Раду был внесен пакет законопроектов по созданию специального режима Defence City, призванного поддержать отечественный оборонно-промышленный комплекс. Инициаторами выступили глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В интервью Delo.ua Даниил Гетманцев объяснил, что этот проект открывает новые возможности для экспорта оружия, налоговых льгот и защиты бизнеса от чрезмерного контроля.

В Украине хотят запустить Defence City

Авторы законопроектов предлагают новую модель поддержки оборонной промышленности – специальный экономический режим под названием Defence City. Как сообщил Даниил Гетманцев, эта инициатива направлена на развитие предприятий, специализирующихся на производстве вооружения.

В перечень резидентов Defence City войдут компании, не менее 90% продукции которых составляет оружие. Для таких предприятий предлагается целый ряд преференций:

упрощенный механизм экспорта вооружения;

налоговые льготы (в частности, по налогу на прибыль при условии реинвестирования, экологического, земельного и налога на недвижимость);

облегчение валютных расчетов и таможенных процедур.

Кроме того, будет введен специальный порядок следственных действий в уголовных производствах — чтобы избежать необоснованных блокировок производства.

Гетманцев подчеркнул, что оборонно-промышленный сектор Украины имеет значительный потенциал — только в 2024 году объем производства вооружения составил 9 миллиардов долларов, и возможности роста оцениваются в три-четыре раза больше.

Цель реформы - закрепление позиций Украины среди пяти ведущих экспортеров оружия в мире. Он также отметил положительные изменения в работе Офиса генпрокурора, который уже прекратил более 3 тысяч бесперспективных производств против бизнеса, ранее создававших препятствия для работы предприятий.

О законопроектах

24 июня 2025 года в Верховную Раду был представлен пакет законопроектов, направленных на поддержку предприятий ОПК Украины.

16 июля парламент поддержал в первом чтении три законопроекта, закладывающих основу для запуска специального правового режима Defence City.

Речь идет о следующих документах:

№13420 — о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы для поддержки предприятий ОПК;

№13421 - об изменениях в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины;

№13422-1 — о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины.

Эти законодательные инициативы предусматривают введение комплексного правового режима, обеспечивающего приоритетную поддержку отечественного оборонно-промышленного комплекса в рамках проекта Defence City.

Полное интервью с председателем Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетманцевым читайте вскоре на сайте Delo.ua.