В Україні хочуть запустити Defence City: Гетманцев розповів про новий спецрежим для підтримки українського ОПК

У червні до Верховної Ради було внесено пакет законопроєктів зі створення спеціального режиму Defence City, покликаного підтримати вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. Ініціаторами виступили голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

В інтерв’ю Delo.ua Данило Гетманцев пояснив, що цей проєкт відкриває нові можливості для експорту зброї, податкові пільги та захист бізнесу від надмірного контролю.

В Україні хочуть запустити Defence City

Автори законопроєктів пропонують нову модель підтримки оборонної промисловості — спеціальний економічний режим під назвою Defence City. Як повідомив Данило Гетманцев, ця ініціатива спрямована на розвиток підприємств, які спеціалізуються на виробництві озброєння.

До переліку резидентів Defence City увійдуть компанії, не менш ніж 90% продукції яких становить зброя. Для таких підприємств пропонується ціла низка преференцій:

спрощений механізм експорту озброєння;

податкові пільги (зокрема, щодо податку на прибуток за умови реінвестування, екологічного, земельного та податку на нерухомість);

полегшення валютних розрахунків і митних процедур.

Окрім цього, буде запроваджено спеціальний порядок слідчих дій у кримінальних провадженнях — щоб уникнути необґрунтованих блокувань виробництва.

Гетманцев наголосив, що оборонно-промисловий сектор України має значний потенціал — лише у 2024 році обсяг виробництва озброєння становив 9 мільярдів доларів, і можливості зростання оцінюються втричі-вчетверо більше.

Метою реформи є закріплення позицій України серед п’яти провідних експортерів зброї у світі. Він також відзначив позитивні зміни в роботі Офісу генпрокурора, який вже припинив понад 3 тисячі безперспективних проваджень проти бізнесу, що раніше створювали перешкоди для роботи підприємств.

Про законопроєкти

24 червня 2025 року до Верховної Ради було подано пакет законопроєктів, спрямованих на підтримку підприємств ОПК України.

16 липня парламент підтримав у першому читанні три законопроєкти, які закладають основу для запуску спеціального правового режиму Defence City.

Йдеться про такі документи:

№13420 — щодо внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів для підтримки підприємств ОПК;

№13421 — про зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України;

№13422-1 — про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.

Ці законодавчі ініціативи передбачають запровадження комплексного правового режиму, який забезпечить пріоритетну підтримку вітчизняного оборонно-промислового комплексу в межах проєкту Defence City.

Повне інтерв’ю з головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим читайте незабаром на сайті Delo.ua.