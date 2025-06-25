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Гетманцев та Арахамія подали до Ради законопроєкти про Defence City: що передбачає

Данило Гетманцев
Гетманцев та Арахамія подали до Ради законопроєкти про Defence City / Delo.ua

24 червня голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев разом із головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією зареєстрували пакет законопроєктів, розроблений спільно з Міністерством оборони. Ініціатива під назвою Defence City передбачає створення спеціального правового режиму для підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пост Гетманцева.

Згідно з поданими документами, Міністерство оборони формуватиме Перелік підприємств, які стануть резидентами Defence City. Ці підприємства отримають системну державну підтримку, серед якої — податкові пільги, спрощення митних процедур та експортного контролю, а також гарантії інформаційної та юридичної безпеки.

"Складно виграти війну лише силою зброї — потрібна ще сила держави, яка підтримує тих, хто цю зброю виготовляє. Тому запропоновані нами системні зміни дозволять створити унікальний правовий режим для державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу - Defence City", — написав Гетманцев.

Що передбачено законопроєктами про Defence City:

Формування Переліку резидентів — його вестиме Міністерство оборони. Інформація про включені підприємства, звітність і діяльність матимуть обмежений доступ і охоронятимуться державою.

Податкові пільги до 1 січня 2036 року:

  • звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування);
  • звільнення від податку на землю;
  • звільнення від податку на нерухомість;
  • звільнення від екологічного податку;
  • збереження чинних пільг з ПДВ, прискореної амортизації та для працівників релокованих підприємств.

Митне і валютне регулювання:

  • спрощення митних процедур;
  • спрощення експорту військових технологій;
  • особливості валютного контролю та операцій, які може встановити НБУ.

Юридичні та операційні гарантії:

  • додатковий захист у кримінальних провадженнях;
  • підтримка підприємств у процесі релокації.

Гетманцев уточнив, що законодавчі ініціативи вже доступні для підписання до 14:00 25 червня. Йдеться про чотири ключові законопроєкти: №1922914 — зміни до Податкового кодексу та інших законів, №1922933 — зміни до Митного кодексу, №1922945 — зміни до Бюджетного кодексу, №1922951 — зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

Нагадаємо, понад 300 компаній, які працюють у сфері оборонних технологій долучились до “Дія.City”. Серед них є як українські, так і міжнародні розробники, які займаються створенням технологій для розмінування, автоматизації дронів і підготовки військових операторів. 

Автор:
Тетяна Гойденко