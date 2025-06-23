Стало відомо, скільки грошей виділили цього року на розробку наземних дронів

Україна цьогоріч профінансує виробництво наземних роботизованих комплексів (НРК) на 180 мільйонів гривень. Це в понад 3,5 раза більше, ніж торік. Загалом уже понад 130 грантів надані розробникам, 70% з яких є вітчизняними. Про це у коментарі для Delo.ua зазначили у платформі для розвитку військових технологій Brave1.

У квітні 2023 року в Україні запустили державну грантову програму для розвитку військових технологій Brave1. У коментарі для Delo.ua у кластері зазначили, що вони фактично створили ринок наземних роботизованих комплексів в Україні з нуля. Наразі на платформу вже подано понад 400 рішень.

У Brave1 переконані, що наземні роботизовані комплекси можуть стати наступною технологічною перевагою на полі бою, як свого часу безпілотники. Загалом через платформу вже видано понад 130 грантів на суму понад 180 мільйонів гривень, спрямованих на розвиток НРК. Нагадаємо, що з липня 2023 року по жовтень 2024 року Brave1 видала 98 грантів на розробку наземних дронів загальною сумою 37,5 млн грн.

Вартість наземних роботизованих комплексів може суттєво відрізнятися — від кількох тисяч до кількох мільйонів гривень, залежно від призначення та комплектації. Наприклад, за даними Brave1, дрон-камікадзе Smailik або BOMBETEL-M можна придбати за 20 тисяч гривень. Водночас універсальна мобільна платформа "Равлик" коштує майже 2,2 млн грн. Але є й ще дорожчі розробки.

Темпи виробництва НРК

На початку весни 2025 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у колонці на РБК-Україна зазначив, що в Україні вже понад 200 компаній працюють над випуском наземних роботизованих комплексів різного призначення. З них, за словами Федорова, більше як 40 розробок кодифіковані за стандартами НАТО.

CEO Української ради зброярів Ігор Федірко, що у 2025 році планується придбати понад 15 тисяч одиниць — це в 15 разів більше ніж торік, також це понад 80–90% усіх поставок НРК на фронт. За його словами, військові в першу чергу віддають перевагу логістичним наземним дронам, за допомогою яких можна проводити медичну евакуацію поранених.

Керівник Офісу наземної техніки Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Сергій Пролубщиков уточнює, що станом на травень 2025 року вже законтрактовано 8 тис. наземних роботизованих комплексів вітчизняного виробництва. Загалом 70% контрактів Агенція оборонних закупівель уклала з українськими виробниками.

Детальніше про кількість та успіхи застосування Україною наземних роботизованих комплексів і їх роль і перспективи у повномасштабній війні читайте в матеріалі Delo.ua "У 2025 році ЗСУ отримають у 15 разів більше наземних дронів: які типи НРК вийдуть на поле бою".