У "Яндексі" не знають, чи вдасться відновити обладнання після атаки дронів

Російська компанія "Яндекс" наразі не може підтвердити можливість відновлення обладнання свого дата-центру в місті Сасово після атаки безпілотника.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times

Один із п'яти дата-центрів компанії було повністю зупинено після удару БПЛА, який спричинив пожежу, що зачепила частину інфраструктури.

Оцінка збитків та загроза для систем ШІ

У компанії зазначили, що масштаби пошкоджень інфраструктури ще встановлюються:

представники "Яндекса" заявили, що наразі не можуть підтвердити можливість відновлення обладнання об'єкта в Сасово;

раніше компанія визнала, що частина сервісів стала недоступною для користувачів, а профільні служби на місці усувають наслідки події;

у цьому дата-центрі розміщені два з трьох суперкомп'ютерів "Яндекса", які використовуються для навчання моделі штучного інтелекту YandexGPT;

у компанії не повідомили, чи зазнало пошкоджень саме це обладнання.

Атака на дата-центр

Збройні сили України (ЗСУ) у ніч проти 8 жовтня вдарили по дата-центру "Яндекса" у місті Сасово Рязанської області. Про це повідомили українські моніторингові канали Exilenova+, ВЧК-ОГПУ та Astra.

Дата-центр знаходиться на території заводу "Саста", який випускає металообробні верстати та постачає обладнання у тому числі підприємствам оборонної промисловості.

Згідно з кадрами очевидців, на об'єкті в результаті атаки почалася сильна пожежа.

У "Яндексі" заявили про "інцидент" та тимчасову недоступність низки сервісів. Користувачі скаржилися на проблеми з "Яндекс.Диском" та "Яндекс.Документами".

Дата-центр "Яндекса" у Сасові відкрився у 2011 році. Голова адміністрації міста Євгенія Рубцова 2022-го говорила, що компанія інвестувала в нього понад 6 млрд рублів (70,32 мільйона доларів США) за 11 років.

Раніше Росія почала бити по дата-центрам у Києві.

Росія пошкодила важливі дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів.

Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Атака, через яку постраждав дата-центр із потужностями MiroHost, зачепила й інших гравців ринку хостингу та зв'язку в столиці. Внаслідок російської атаки в Києві постраждав дата-центр, через що проблеми з інтернетом виникли одразу в кількох провайдерів. Про перебої повідомили одразу декілька компаній, зокрема хостинг-провайдер Cityhost, у якого в одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання, і команда розгортає резервні копії на серверах за кордоном.

Про пошкодження інфраструктури заявили провайдери "Домонет", Kievnet та Faust.

Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Під час чергової атаки росіян 25 вересня було пошкоджено дата-центр провідної української телекомунікаційної компанії Datagroup.

У компанії наголосили, що усі клієнтські дані повністю збережені, загрози для них немає. Завдяки завчасно створеному резервуванню інфраструктури сервіси компанії продовжують працювати у штатному режимі з резервних майданчиків.

Унаслідок подвійної російської атаки по Києву було повністю знищено обладнання головного технічного вузла телекомунікаційного оператора “Омега Телеком”.

Раніше Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК) попередила, що в Україні можливі тимчасові перебої з інтернетом та мобільним зв'язком через те, що Росія почала завдавати ударів по телекомунікаційній інфраструктурі.