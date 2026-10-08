Морський експорт нафтопродуктів із РФ зріс до тримісячного максимуму попри обвал постачань дизелю

Морські поставки нафтопродуктів із Росії у вересні досягли тримісячного максимуму, склавши близько 1,17 млн барелів на добу, попри різке падіння експорту дизельного пального через дію урядової заборони.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Загальне зростання експорту нафтопереробки забезпечили підвищені відвантаження мазуту та прямогонного бензину, які повністю компенсували просідання в сегменті дизелю.

Як змінилися поставки пального за категоріями

Згідно з підрахунками аналітиків щодо вересневих морських перевезень у порівнянні з середньодобовими показниками серпня (дані є попередніми та можуть бути уточнені):

Дизель та газойль: постачання впали на 28% у місячному вимірі — до 144 тисяч барелів на добу, що стало найнижчим місячним обсягом у статистиці Vortexa за понад 10 років (водночас зросли відвантаження до Бразилії);

Прямогонний бензин: експорт підскочив на 35% — до 363 тисяч барелів на день, при цьому поставки з балтійських портів зросли майже на 50% через порушення роботи чорноморської інфраструктури внаслідок українських ударів;

Мазут: відвантаження зросли на 6% — до 613 тисяч барелів на добу, досягнувши найвищого рівня з квітня (майже 80% обсягів забезпечили порти Балтійського моря);

Інші продукти: експорт сировини для нафтопереробки, включно з вакуумним газойлем, зріс приблизно до 32 тисяч барелів на добу, бензину та компонентів для змішування — до 19 тисяч барелів на день, а відвантажень авіаційного гасу зафіксовано не було.

Причини падіння експорту дизпалива

Російська влада обмежила експортні поставки дизельного пального для насичення внутрішнього ринку після серії українських атак на нафтопереробні заводи. За даними "Интерфакса", посадовці розглядають можливість частково дозволити окремим виробникам відновити експорт у жовтні, щоб запобігти переповненню резервуарів на заводах.

Минулого місяця на тлі постійних атак безпілотників уряд РФ також виплатив нафтовим компаніям найбільшу за понад чотири роки субсидію для постачання автомобільного пального на внутрішній ринок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що морський експорт сирої нафти з Росії зріс до двомісячного максимуму попри проблеми з переробкою. За чотири тижні до 4 жовтня поставки сировини зросли до 3,76 млн барелів на добу, досягнувши найвищого рівня з початку серпня. Зростання обсягів разом із підвищенням цін підняло валову вартість партій до максимуму з періоду перед повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році, проте вигоди для Кремля суттєво обмежили заборона на продаж дизелю та виплати субсидій нафтопереробникам.