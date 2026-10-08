Морской экспорт нефтепродуктов из РФ вырос до трехмесячного максимума, несмотря на обвал поставок дизеля

Морские поставки нефтепродуктов из России в сентябре достигли трехмесячного максимума, составив около 1,17 млн баррелей в сутки, несмотря на резкое падение экспорта дизельного горючего из-за действия правительственного запрета.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Общий рост экспорта нефтепереработки обеспечили повышенные отгрузки мазута и прямогонного бензина, полностью компенсировавшие проседание в сегменте дизеля.

Как изменились поставки топлива по категориям

Согласно подсчетам аналитиков по сентябрьским морским перевозкам по сравнению со среднесуточными показателями августа (данные являются предварительными и могут быть уточнены):

Дизель и газойль: поставки упали на 28% в месячном измерении - до 144 тысяч баррелей в сутки, что стало самым низким месячным объемом в статистике Vortexa за более 10 лет (в то же время возросли отгрузки в Бразилию);

Прямогонный бензин: экспорт подскочил на 35% — до 363 тысяч баррелей в день, при этом поставки из балтийских портов выросли почти на 50% из-за нарушений работы черноморской инфраструктуры в результате украинских ударов;

Мазут: отгрузки выросли на 6% - до 613 тысяч баррелей в сутки, достигнув самого высокого уровня с апреля (около 80% объемов обеспечили порты Балтийского моря);

Другие продукты: экспорт сырья для нефтепереработки, включая вакуумный газойль, вырос примерно до 32 тысяч баррелей в сутки, бензина и компонентов для смешивания — до 19 тысяч баррелей в день, а отгрузок авиационного керосина зафиксировано не было.

Причины падения экспорта дизтоплива

Российские власти ограничили экспортные поставки дизельного топлива для насыщения внутреннего рынка после серии украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. По данным "Интерфакса", чиновники рассматривают возможность частично позволить отдельным производителям возобновить экспорт в октябре, чтобы предотвратить переполнение резервуаров на заводах.

В прошлом месяце на фоне постоянных атак беспилотников правительство РФ также выплатило нефтяным компаниям наибольшую за четыре года субсидию для поставки автомобильного горючего на внутренний рынок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что морской экспорт сырой нефти из России вырос до двухмесячного максимума, несмотря на проблемы с переработкой. За четыре недели до 4 октября поставки сырья выросли до 3,76 млн баррелей в сутки, достигнув самого высокого уровня с начала августа. Рост объемов вместе с повышением цен поднял валовую стоимость партий до максимума с периода перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году, однако выгоды Кремля существенно ограничили запрет на продажу дизеля и выплаты субсидий нефтепереработчикам.