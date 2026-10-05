Россия выплатила нефтяникам $3,6 млрд компенсаций из-за ударов по НПЗ

Правительство России в сентябре выплатило нефтяным компаниям наибольшую субсидию более чем за четыре года за поставку автомобильного горючего на внутренний рынок. Выплаты выросли на фоне ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Объем так называемого топливного демпфера в сентябре составил 305,5 млрд. рублей (около 3,6 млрд. долларов). Это самый высокий ежемесячный показатель с момента рекорда в апреле 2022 года. Всего с начала года выплаты нефтяникам из российского бюджета превысили 14 млрд. долларов.

Удар по бюджету и дефицит на заправках

Украина наносит удары по российской нефтяной инфраструктуре — от трубопроводов и экспортных терминалов до НПЗ, — чтобы сократить доходы, финансирующие продолжающуюся уже пятый год войну Кремля. Атаки привели к сокращению производства нефтепродуктов, создали дефицит бензина по всей стране, а также заставили ввести нормирование отпуска горючего и повлекли за собой длинные очереди на АЗС.

Из-за атак переработчики вынуждены проводить масштабные внеплановые ремонты на поврежденных заводах, которые сократили или полностью остановили работу. Государственные субсидии призваны поддержать производителей, однако они существенно вымывают ресурсы бюджета:

сентябрьские выплаты нефтяникам лишь немного уступили чистым доходам, которые нефтяная отрасль уплатила в казну в прошлом месяце (323,3 млрд рублей);

общие чистые доходы РФ от нефти и газа в сентябре упали более чем на 22% в годовом выражении – до 452,4 млрд рублей, несмотря на рост цен на нефть Urals и ослабление рубля. Основной причиной падения стали гигантские выплаты субсидий;

по данным документов в проект трехлетнего бюджета РФ, за весь 2026 год субсидии на горючее могут достичь 1,93 трлн рублей, а в следующем году ожидается их снижение до 1,18 трлн рублей.

Как работает механизм выплат

Субсидии рассчитывают на основе объемов автомобильного горючего, поставленного на внутренний рынок, и разницы между внутренними и экспортными оптовыми ценами. Компенсации продолжают выплачивать даже несмотря на запрет экспорта большинства видов бензина, дизеля и авиакеросина (запрет на вывоз дизельного горючего действует не менее конца октября).

Основную часть средств получают крупнейшие компании, в том числе "Роснефть" и "Татнефть", поскольку именно они управляют ключевыми НПЗ. Кроме того, чтобы насытить внутренний рынок, власти разрешили получать выплаты и импортерам горючего.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters отметил, что страна усилит удары по российским энергетическим объектам в ответ на круглосуточные обстрелы украинской инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России упали из-за обвала добычи до 17-летнего минимума. Нефтегазовые доходы России с начала года сократились на 17%, несмотря на то, что цены на российскую нефть достигли максимумов более десяти лет. Причиной падения поступлений стали перебои в добыче и экспорте из-за войны войны против Украины, а также укрепление курса рубля.