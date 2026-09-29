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Новости
Дата публикации

Путин запретил публиковать данные об экспорте российской нефти и работе НПЗ

танкер
Путин закрыл информацию о нефтепереработке и экспорте нефти

Владимир Путин подписал указ, вводящий масштабные ограничения на доступ к информации об экспорте российских энергоносителей и работе нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Новые правила могут усложнить отслеживание поставок и выявление возможного обхода санкций. Указ возник на фоне украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре. Документ полностью запрещает публикацию деталей экспортных контрактов.

Что именно попало под запрет

В частности, засекречены объемы, цены, продавцов и покупателей, перевозчиков, страховщиков, использован морской транспорт, грузовые терминалы, расчеты, а также использование таможенной статистики.

Кроме того, ограничен доступ к информации об объемах переработки нефти, производстве нефтепродуктов и планах заводов по продаже бензина и дизеля на бирже. Правительство должно в течение десяти дней определить точный перечень товаров с новыми ограничениями.

Причины новшеств

Эти действия дополняют ограничения, введенные после полномасштабного вторжения России в Украину, потому что Росстат уже приостанавливал публикацию данных о добыче нефти и нефтепродуктов.

Документ вступает немедленно, хотя существует исключение для компаний, которые по желанию могут делиться информацией.

В Кремле объяснили этот шаг ответными мерами на "недружественные" действия США и их союзников, которые ранее ввели санкции против российского энергосектора и ключевых нефтяных компаний.

Напомним, в августе Украина нанесла по меньшей мере 21 удар по российским НПЗ. На этом фоне нефтепереработка в России упала до самого низкого уровня более чем за 20 лет, а в отдельных регионах возник дефицит горючего.

Также президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия "потеряла контроль" над производством дизельного горючего из-за последствий войны против Украины. По его словам, значительное количество российских нефтеперерабатывающих заводов было повреждено и, по меньшей мере, временно прекратило работу.

На фоне проблем с переработкой Россия резко увеличила закупки горючего за рубежом. За январь-август импорт бензина из Белоруссии вырос в 23 раза, а дизельного горючего - в 5,4 раза. Импорт дизеля достиг 570 тыс. тонн .

Автор:
Татьяна Бессараб

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